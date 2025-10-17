Bekannt durch Clinton-Affäre: Monica Lewinsky verkauft jetzt Anti-Mobbing-Kerzen

Einst durch die Clinton-Affäre bekannt geworden, setzt sich Monica Lewinsky heute gegen Mobbing ein - auch mit einer Anti-Mobbing-Kerze für 75 Dollar.
Monica Lewinsky (50) ist vielen noch als die Praktikantin im Weißen Haus in Erinnerung, deren Affäre mit dem damaligen US-Präsident Bill Clinton (79) Ende der 1990er Jahre die USA erschütterte. Damals wurde sie zum internationalen Symbol für öffentliche Demütigung und gesellschaftliche Ächtung - ein Trauma, das Lewinsky lange begleitete und sie schließlich zu einer der bekanntesten Stimmen im Kampf gegen Mobbing machte. Jetzt will die 50-Jährige mit einem neuen Produkt auf das Thema aufmerksam machen: Mit der Lifestyle-Marke Flamingo Estate bringt Lewinsky eine "Anti-Mobbing"-Kerze auf den Markt.