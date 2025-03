US-Schauspielerin Kat Dennings (38, "2 Broke Girls") wusste schon früh, dass sie einen coolen Künstlernamen haben wollte. Kein Wunder, denn ihr bürgerlicher Name hätte sich wohl kaum für eine kometenhafte Hollywood-Karriere geeignet.

"Das wird so nicht funktionieren"

Bei einem Auftritt in dem Podcast "Not Gonna Lie with Kylie Kelce" verriet sie, dass sie schon als kleines Mädchen beschloss, ihren eigentlichen Namen Katherine Victoria Litwack abzulegen und gegen etwas Griffigeres einzutauschen. "Mein richtiger Nachname ist Litwack - das ist alles, was du wissen musst", erklärte sie der Moderatorin dort. Dem fügte sie hinzu: "Mit neun Jahren dachte ich: 'Das wird nicht funktionieren für mich. Das wird so nicht funktionieren.'"

Kat Dennings zeigte sich im Rückblick äußerst glücklich über die Entscheidung ihres früheren Ichs, das seiner Zeit "sehr weit voraus" gewesen sei. Damals sei es eine regelrechte "CEO-Situation" für sie gewesen: "Ich dachte mir: 'Das kann man nicht auf einem Plakat zeigen'."

Inspirationen für ihren neuen Namen

In dem Gespräch verriet sie dann auch, was sie zu ihrem früh gewählten Künstlernamen inspirierte. Den neuen Nachnamen habe sie sich von der französischen Gattin eines guten Freundes ihrer Mutter abgeguckt, die Janine Denni hieß. Dass sie ihren Vornamen Katherine auf Kat verkürzte, habe damit zu tun gehabt, dass die von Christina Ricci (45) verkörperte Hauptfigur in der Fantasy-Komödie "Caspar" (1995) ebenfalls auf Kat gehört habe. Im Alter von neun Jahren sei dies ihr absoluter Lieblingsfilm gewesen.