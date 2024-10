Bekannt aus Zahn um Zahn: Neuanfang mit fast 70: Schauspielerin Renan Demirkan ist wieder Single

Eine Partnerschaft war für Renan Demirkan immer "ein schönes Plus, aber nie ein Muss zum Leben". Nun hat sich die aus dem Kino-"Tatort: Zahn um Zahn" bekannte Schauspielerin von ihrem Partner getrennt, da sie in "Stummheit" gefallen sind.

Renan Demirkan (69) will es mit fast 70 noch mal wissen. Die vor allem aus dem Kino-"Tatort: Zahn um Zahn" bekannte Schauspielerin hat sich von ihrem Partner Harald (68) getrennt. Als Grund für die Trennung nannte sie gegenüber "Bild" "andere Prioritäten". Kompromisse "in Sachen Liebe" habe sie noch nie gemacht und ich werde das auch jetzt nicht mehr machen.

"Eine 24/7 Zweisamkeit war nie mein Lebenskonzept und wird es auch nicht", sagte die Deutsch-Türkin der Zeitung. Sie brauche "viel Raum und Zeit" für ihre "Träume und Gedanken". Die Darstellerin habe sich nicht wegen "Streit und Hass" getrennt, sondern aus "Stummheit". Sie und Harald haben sich in verschiedenen Leben bewegt.

Lesen Sie auch

Mit ihrem Jetzt-Ex war Renan Demirkan erst drei Jahre zusammen. "Ich hätte nie gedacht, dass es mich mit 66 Jahren noch mal so erwischen würde", sagte sie zu "Bild".

Letztes Jahr schwärmte sie noch von "Unikat"

Vor einem Jahr hatte Renan Demirkan noch von ihrem Harald geschwärmt. Er ist unglaublich verbindlich, anständig, aufrichtig, ein Unikat", sagte sie 2023 im Interview mit "Bunte". Der ehemalige Beamte im Finanzsektor hatte sich im Verhältnis zu seinen Kindern als guter Vater herausgestellt. Der Erzeuger ihrer eigenen Tochter Ayse habe sich hingegen als "der unfähigste aller Väter" erwiesen.

Eine Partnerschaft hat Renan Demirkan nie wirklich gebraucht, um glücklich zu sein. Sie war immer nur "ein schönes Plus, aber nie ein Muss zum Leben".

Renan Demirkan: Von Schimanski bis "Rote Rosen"

Renan Demirkan startete ihre Schauspielkarriere Anfang der 80er-Jahre. Bekannt wurde sie 1985 in "Zahn um Zahn". In dem ersten fürs Kino gedrehten "Tatort" spielte sie die Journalistin Ulli, in die sich Horst Schimanski (Götz George) verliebte.

Danach war Demirkan vor allem in Serien und Fernsehfilmen zu sehen. In der Serie "Reporter" verkörperte sie 1980 wiederum eine Journalistin, erhielt dafür den Adolf-Grimme-Preis. Zum "Tatort" kehrte sie immer wieder als Gastdarstellerin zurück, zuletzt im Januar 2024 im Kölner Fall "Pyramide". Seit 2023 gehört sie zum Ensemble der Telenovela "Rote Rosen".

Neben ihrer Schauspielkarriere veröffentlichte Demirkan mehrere Romane und Sachbücher.