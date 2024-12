Bekannt aus TV-Marathon: Joko & Klaas: Sehr gutes Quiz geht 2025 in Serie

Im April 2024 präsentierten Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) das Format in ihrem 24-Stunden-Marathon - nun geht es endlich bald in Serie. "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" geht im Frühjahr 2025 in seine erste reguläre Staffel. Dies gab ProSieben jetzt bekannt. Einen genauen Termin nannte der Sender aber noch nicht.

Blick zurück in den April dieses Jahres: In der 50. Ausgabe von "Joko und Klaas gegen ProSieben" erspielte sich das Moderatoren-Duo ein ganz besonderes Privileg. Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt durften am Sonntag, dem 21. April 2024, einen ganzen Tag das Programm bestimmen. Von 0 bis 23.59 Uhr räumte ProSieben seinen Zugpferden Sendezeit ein. Manchmal griff das Duo an jenem Tag auf Konserven zurück, sendete aber meist live.

So funktioniert "Ein sehr gutes Quiz"

Zur besten Sendezeit um 20:15 moderierten Joko und Klaas live eine Spielshow mit dem einfallsreich einfallslosen Titel "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)". Zuvor hatten sie einen Aufruf gestartet. Zuschauerinnen und Zuschauer, die es bis 20 Uhr ins Berliner Studio schafften und über 18 Jahre alt waren, durften bei der Sendung mitmachen. Vor dem Studio bildete sich eine lange Schlange, ProSieben postete stolz ein Foto davon.

Die spontanen Kandidaten traten zu dritt in Teams an. Sobald einer aus dem Trio eine Frage falsch beantwortete, rückte eine Person nach. Gab keiner der drei eine richtige Antwort, wurden alle drei ersetzt. Am Schluss blieb eine gewisse Carola übrig, die 100.000 Euro abstauben konnte.

Senderchef bestellte Fortsetzung live im TV

"Ein sehr gutes Quiz" war im April ein voller Erfolg für ProSieben. 1,70 Millionen Zuschauer schauten live zu. 1,24 Millionen davon gehörten zur Zielgruppe der 14-49-Jährigen. Damit erzielte der Sender bei den jungen Zuschauern einen sehr starken Marktanteil von 20,8 Prozent, mehr als beim "Polizeiruf 110", der parallel im Ersten live.

ProSieben war schon während der Ausstrahlung so begeistert von dem Format, dass Senderchef Hannes Hiller live im Studio anrief. "Ich bin gebannt von der Sendung, ich glaube viele Zuschauer zu Hause auch. Wir sollten mehr davon machen", sagte er damals. Nachdem seitdem Funkstille geherrscht hatte, hat Hiller sein Versprechen jetzt eingelöst.