Bekannt aus „Türkisch für Anfänger“: Schauspieler Axel Schreiber mit 49 Jahren gestorben

Er wurde mit der ARD-Serie „Türkisch für Anfänger“ bekannt. Nun ist Axel Schreiber im Alter von 49 Jahren nach einer Krebserkrankung gestorben.

Der Schauspieler Axel Schreiber ist tot. Der aus der erfolgreichen ARD-Serie „Türkisch für Anfänger“ bekannte Künstler ist im Alter von 49 Jahren nach einer Krebserkrankung gestorben, wie seine Schauspielagentur Hübchen unter Berufung auf eine enge Freundin Schreibers bestätigte. Demnach ist der Darsteller am 3. Juni gestorben. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

„Es ist ganz, ganz traurig“, sagte Sanna Hübchen, Mitinhaberin der Agentur. Bei Instagram veröffentlichten Regisseurin Laura Fischer und die Agentur einen emotionalen Post: „Du warst für uns nicht nur ein wunderbarer Schauspieler, sondern auch Weggefährte, bester Freund, unsere Familie, Kumpel, Kollege, Traumdeuter, Reisender und Suchender“.

Weiter hieß es dort: „Hier in unserer Welt hast du dir definitiv ein Denkmal gebaut; in deinen Filmen, Serien, mit deinen Gemälden und mit uns - deinen Mitreisenden. Du hast uns immer wieder zum Lachen, Fühlen und Weinen gebracht - Axel du hast unser Leben bereichert!“

Auch für Tatort vor der Kamera

Der im brandenburgischen Lübben geborene Schreiber wurde vor allem durch die Serie „Türkisch für Anfänger“ (2006-2008) an Seite von Josefine Preuß und Elyas M’Barek bekannt. Dort spielte er Axel Mende, der zeitweise mit der Protagonistin Lena (Preuß) zusammen war. 2006 wurde „Türkisch für Anfänger“ mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Im Laufe seiner Karriere wirkte Schreiber auch an anderen Produktionen für Film und Fernsehen mit, zum Beispiel „Soko Leipzig“ oder im „Tatort“. 2025 stand er für „In aller Freundschaft“ vor der Kamera.