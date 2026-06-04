Bekannt aus „Türkisch für Anfänger“: Schauspieler Axel Schreiber mit 49 Jahren gestorben

Er wurde mit der ARD-Serie „Türkisch für Anfänger“ bekannt. Nun ist Axel Schreiber im Alter von 49 Jahren nach einer Krebserkrankung gestorben.
Der Schauspieler Axel Schreiber ist tot. Der aus der erfolgreichen ARD-Serie „Türkisch für Anfänger“ bekannte Künstler ist im Alter von 49 Jahren nach einer Krebserkrankung gestorben, wie seine Schauspielagentur Hübchen unter Berufung auf eine enge Freundin Schreibers bestätigte. Demnach ist der Darsteller am 3. Juni gestorben. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.