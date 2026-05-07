Bekannt aus The Only Way Is Essex: Reality-TV-Star Jake Hall stirbt mit nur 35 Jahren auf Mallorca
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Jake Hall wurde nur 35 Jahre alt. Foto: imago images/Matrix

Der aus der britischen Show "The Only Way Is Essex" bekannte Reality-TV-Star Jake Hall ist tot. Er starb offenbar bei einem Unfall mit einer Glastür.

Der "The Only Way Is Essex"-Star Jake Hall ist im Alter von nur 35 Jahren auf Mallorca gestorben. Offenbar ist es auf der spanischen Insel zu einem Unfall mit einer Glastür gekommen, wie britische Medien übereinstimmend berichten. Der ehemalige Reality-TV-Star sei mit Kopfverletzungen aufgefunden worden, die durch Glassplitter verursacht worden sein sollen.

 

Aktuell wird von einem Unfall ausgegangen

Die Polizei wurde am Mittwoch gegen 7:30 Uhr zu einer Ferienvilla in der Gemeinde Santa Margalida gerufen, wie der britische "Guardian" schreibt. Ermittler gehen davon aus, dass sich Hall den Kopf womöglich an einer Glastür aufgeschlagen hat. Es seien sechs Personen befragt worden, die sich in der Villa befanden. Festnahmen habe es nicht gegeben, der Leichnam soll in Palma einer Autopsie unterzogen werden. Die Guardia Civil untersuche die Angelegenheit, derzeit mache es den Anschein, dass es sich um einen Unfall gehandelt hat.

Die befragten Personen, zwei Frauen und vier Männer, haben der Polizei laut der "Sun" berichtet, dass sie am Vorabend Party gemacht und dann bis in die frühen Morgenstunden vor Ort weitergefeiert hätten. "Wir gehen davon aus, dass das Opfer bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen ist, nachdem es mit dem Kopf gegen die Glastür geprallt ist", wird eine anonyme Polizeiquelle zitiert. "Aber es ist noch zu früh, um definitiv zu sagen, was genau passiert ist."

Hall hinterlässt eine Tochter namens River, die er mit seiner Reality-TV-Kollegin Missé Beqiri hatte. Das Produktionsteam von "The Only Way Is Essex" erklärt in einem Statement: "Jake war für einige Jahre ein Teil der 'TOWIE'-Familie und wir sprechen seiner Familie und seinen Freunden nach der heutigen traurigen Nachricht unser tiefstes Beileid aus."

 