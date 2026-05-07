Bekannt aus The Only Way Is Essex: Reality-TV-Star Jake Hall stirbt mit nur 35 Jahren auf Mallorca

Der aus der britischen Show "The Only Way Is Essex" bekannte Reality-TV-Star Jake Hall ist tot. Er starb offenbar bei einem Unfall mit einer Glastür.
Der "The Only Way Is Essex"-Star Jake Hall ist im Alter von nur 35 Jahren auf Mallorca gestorben. Offenbar ist es auf der spanischen Insel zu einem Unfall mit einer Glastür gekommen, wie britische Medien übereinstimmend berichten. Der ehemalige Reality-TV-Star sei mit Kopfverletzungen aufgefunden worden, die durch Glassplitter verursacht worden sein sollen.