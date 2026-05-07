Bekannt aus The Only Way Is Essex: Reality-TV-Star Jake Hall stirbt mit nur 35 Jahren auf Mallorca

Aktuell wird von einem Unfall ausgegangen

Die Polizei wurde am Mittwoch gegen 7:30 Uhr zu einer Ferienvilla in der Gemeinde Santa Margalida gerufen, wie der britische "Guardian" schreibt. Ermittler gehen davon aus, dass sich Hall den Kopf womöglich an einer Glastür aufgeschlagen hat. Es seien sechs Personen befragt worden, die sich in der Villa befanden. Festnahmen habe es nicht gegeben, der Leichnam soll in Palma einer Autopsie unterzogen werden. Die Guardia Civil untersuche die Angelegenheit, derzeit mache es den Anschein, dass es sich um einen Unfall gehandelt hat.



Die befragten Personen, zwei Frauen und vier Männer, haben der Polizei laut der "Sun" berichtet, dass sie am Vorabend Party gemacht und dann bis in die frühen Morgenstunden vor Ort weitergefeiert hätten. "Wir gehen davon aus, dass das Opfer bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen ist, nachdem es mit dem Kopf gegen die Glastür geprallt ist", wird eine anonyme Polizeiquelle zitiert. "Aber es ist noch zu früh, um definitiv zu sagen, was genau passiert ist."