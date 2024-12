Bekannt aus The Biggest Loser: Mareike Schneider erwartet zweites Kind

Mit ihrer Ankündigung, ein zweites Kind zu erwarten, hat die unter anderem aus der Sat.1-Show "The Biggest Loser" bekannte Fitness-Influencerin Mareike Schneider (38) auf Instagram für Begeisterung gesorgt. Nachdem Schneider die freudige Nachricht vor Kurzem in dem sozialen Netzwerk mit ihren über 181.000 Followerinnen und Followern geteilt hatte, gratulierten ihr sowohl Promis als auch ihre zahlreichen Fans herzlich.

Fans und Follower feiern Mareike Schneider auf Instagram

"Ich bin überglücklich, mit euch nun teilen zu können, dass wir erneut ein kleines Wunder erwarten", hatte Schneider am Wochenende in einer emotionalen Videobotschaft erklärt. Schon im Dezember vergangenen Jahres war sie mit ihrem Partner Mutter einer kleinen Tochter geworden. Die ersten Wochen ihrer neuen Schwangerschaft seien "herausfordernd" gewesen, verrät die werdende Mutter noch in ihrem Post, "doch sie haben mir einmal mehr gezeigt, wie wichtig ein starker Partner an meiner Seite ist".

Von prominenter Seite erhielt Schneider in der Zwischenzeit zahlreiche Glückwünsche. "Wie wunderschön. Freue mich unendlich für euch", kommentierte etwa Ex-"Bachelor"-Siegerin Liz Kaeber (32). "Herzlichen Glückwunsch und schönen 1. Advent", schrieb hingegen Moderator Patrice Bouédibéla (50), während Fitness- und Ernährungs-Coach Anne Kissner (36) kommentierte: "Oh, alles Gute euch Drei."

Auch Schneiders Followerinnen und Follower überschlugen sich in dem sozialen Netzwerk förmlich vor Begeisterung. "Ist das schön. Herzlichen Glückwunsch", kommentierte etwa ein User. "Mareike, herzlichen Glückwunsch. Ich bewundere dich jeden Tag, du bist eine wundervolle Power-Mum und absolutes Vorbild", schrieb eine weitere Person.

Schneider war von 2015 bis 2019 in der beliebten Abnehm-Sendung "The Biggest Looser" in Sat.1 als Fitnesscoach zu bewundern. Damals hieß sie noch Mareike Spaleck. Im Jahr 2018 schaffte sie es auch auf das Titelbild des "Playboy".