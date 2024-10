Bekannt aus The Big Bang Theory: Monster-Fortsetzung: Auch Laurie Metcalf übernimmt bedeutende Rolle

(lau/spot) 16.10.2024 - 19:36 Uhr , aktualisiert am 16.10.2024 - 19:36 Uhr

Bekannt aus "The Big Bang Theory"

1 Darstellerin Laurie Metcalf stößt neu zur "Monster"-Serie auf Netflix, die einst mit Evan Peters als Jeffrey Dahmer ihren Anfang nahm. Foto: Netflix/imago images/ZUMA Press Wire/Chicago Tribune

"The Big Bang Theory"-Star Laurie Metcalf stößt zum Cast der dritten Staffel von "Monster". Auch Regie-Legende Alfred Hitchcock wird in den neuen Folgen zu sehen sein, gespielt von Tom Hollander.











Der Streamingdienst Netflix schreitet bei den Planungen zur Fortsetzung seiner Erfolgsserie "Monster" weiter voran. Wie das US-Branchenmagazin "Variety" vermeldet, wird "Lady Bird"- und "The Big Bang Theory"-Star Laurie Metcalf (69) in der bereits bestätigten dritten Staffel von "Monster" die Mutter von Hauptfigur Ed Gein (Charlie Hunnam, 44) verkörpern. Die Figur hört auf den Namen Augusta. Der reale Mörder und Grabräuber Ed Gein (1906-1984) und seine Mutter sind hier Vorbild. Das Casting von "Sons of Anarchy"-Star Hunnam war bereits im September bekannt geworden.