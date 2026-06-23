Bekannt aus „Stuttgart“-Song: Junge Arbeiter treffen Frank Nopper im Rathaus

Mit einem Ausschnitt aus Frank Noppers Rede beginnt der Song „Stuttgart“ der Jungen Arbeiter. Nun traf das Hip-Hop-Trio den Oberbürgermeister im Rathaus. So verlief das Treffen.
Frank Noppers Grußwort beim CDU-Bundesparteitag im Februar war vermutlich nicht als Rap-Intro gedacht. Der Stuttgarter Oberbürgermeister pries die Stadt darin als Verbindung von „Spätzle und Spitzentechnologie“, nannte die Grabkapelle ein „deutsches Taj Mahal“ und Stuttgart ein „schwäbisches San Francisco“. Im Netz brachte ihm die Rede an mancher Stelle Spott ein.