Bekannt aus „Stuttgart“-Song: Junge Arbeiter treffen Frank Nopper im Rathaus

Mit einem Ausschnitt aus Frank Noppers Rede beginnt der Song „Stuttgart“ der Jungen Arbeiter. Nun traf das Hip-Hop-Trio den Oberbürgermeister im Rathaus. So verlief das Treffen.

Frank Noppers Grußwort beim CDU-Bundesparteitag im Februar war vermutlich nicht als Rap-Intro gedacht. Der Stuttgarter Oberbürgermeister pries die Stadt darin als Verbindung von „Spätzle und Spitzentechnologie“, nannte die Grabkapelle ein „deutsches Taj Mahal“ und Stuttgart ein „schwäbisches San Francisco“. Im Netz brachte ihm die Rede an mancher Stelle Spott ein.

Im Lokalpatriotismus vereint Das aus dem Raum Böblingen stammende Hip-Hop-Trio Junge Arbeiter hörte etwas anderes. Die Musiker stellten einen Ausschnitt der Rede an den Anfang ihres Songs „Stuttgart“. Danach geht es um das Stuttgart der Jungen Arbeiter: Stiller und Undav, drei „Kanaken im Benz“, die schönsten Frauen Deutschlands (die natürlich aus Stuttgart kommen) – und Clubtüren, die für sie geschlossen bleiben.

Als Seitenhieb auf den Oberbürgermeister sei das Intro nicht gemeint, sagt Mo. „Wir haben gar nicht so ganz verstanden, warum das so sehr belächelt wird. Eigentlich finden wir es geil, wie er redet.“ Die Musiker hätten sich in Noppers Art, über Stuttgart zu sprechen, wiedererkannt. Wenn sie in anderen Städten von ihrer Heimat erzählten, klängen sie selbst ähnlich.

„Den Dreck müssen wir sauber machen“

Mit dem Song will die Gruppe den Lokalpatriotismus in Stuttgart stärken. Mo stört vor allem, dass manche Stuttgarter in anderen Städten schlecht über ihre Heimat sprechen. „Es gibt zu viele Leute, die in andere Städte gehen und über Stuttgart herziehen“, sagt er. Seine Ansage dazu fällt deutlich aus: „Den Dreck, den müssen wir sauber machen.“

Wenig später saßen die drei mit Nopper im Stuttgarter Rathaus. Dort ging es nicht nur um den Song, sondern vor allem um die Kulturszene. Junge Arbeiter sprachen mit dem Oberbürgermeister darüber, welche Projekte die Stadt unterstützen könnte und wie Kultur Menschen zusammenbringen kann.

Auch ein größeres Vorhaben stehe im Raum. Einzelheiten möchte Mo noch nicht nennen. Es solle aber „ein Riesending“ werden und die Stuttgarter Kulturszene über die Stadt hinaus sichtbarer machen

Mehr Blockpartys für Stuttgart

Für Junge Arbeiter spielt Hip-Hop dabei eine besondere Rolle. Stuttgart sei eine wichtige Stadt in der Geschichte des deutschen Hip-Hops. Formate wie Blockpartys könnten Menschen zusammenbringen, die sich sonst vielleicht nicht begegnen würden. Veranstaltungen, bei denen alle willkommen sind, könnten außerdem dafür sorgen, dass sich Menschen stärker mit ihrer Stadt identifizieren.

„Da ist es wichtig, dass die Stadt das erkennt und mitzieht und darauf reagiert, die Kultur fördert“, sagt Mo. Nopper habe sich für diese Ideen offen gezeigt. „Wenn wir einen Schritt auf ihn zugegangen sind, ist er zwei auf uns zugekommen.“ Die Gruppe habe das Treffen als professionell und wertschätzend erlebt.

Ist das jetzt ein politisches Statement?

Wichtig ist den Musikern die Unterscheidung zwischen Amt und Partei: „Wir haben uns ja nicht mit einem CDU-Parteimitglied getroffen, sondern in erster Linie mit dem Bürgermeister der Stadt Stuttgart“, sagt Mo.

Dass der Rathausbesuch als politisches Statement gelesen werden könnte, ist ihm bewusst. Eine Unterstützung der CDU wolle die Gruppe damit jedoch nicht ausdrücken. „Es ist der Bürgermeister der Stadt Stuttgart und wir sind Kinder dieser Stadt“, sagt Mo. Deshalb sei es wichtig, beide Seiten zusammenzubringen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Der Oberbürgermeister habe die Möglichkeit, Kultur in der Stadt zu fördern. Junge Arbeiter wiederum repräsentierten Stuttgart mit ihrer Musik auch über die Stadtgrenzen hinaus.

Ganz ohne Inszenierung endete der Termin nicht. Im Rathaus drehten Junge Arbeiter mit Nopper ein Reel.