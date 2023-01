1 Annie Wersching war schwer an Krebs erkrankt. Foto: IMAGO/ZUMA Wire/Billy Bennight

Annie Wersching ist tot. Die Schauspielerin, bekannt aus Serien wie „StarTrek“ oder „24“ wurde nur 45 Jahre alt.















Fernsehzuschauer kannten sie aus den Serien „StarTrek“ und „24“ – die amerikanische Schauspielerin Annie Wersching ist am Sonntag im Alter von 45 Jahren gestorben. Das berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf ihren Ehemann Stephen Full und ihrem Publizisten Craig Schneider. „In der Seele dieser Familie klafft ein riesiges Loch, aber sie hat uns die Mittel hinterlassen, es zu füllen“, zitierte der Sender aus einer kurzen Mitteilung Fulls. Als Todesursache wurde Krebs angegeben.

Wersching trat in ihrer Karriere in Dutzenden TV-Serien auf. Neben „Star Trek: Enterprise“, später auch „Star Trek Picard“, war sie auch in „Bosch“ und „General Hospital“ zu sehen. Eine ihrer bekanntesten Rollen war die der FBI-Agentin Renee Walker in der Serie „24“.