Bekannt aus Schloßhotel Orth: Österreichische Schauspielerin Lotte Ledl stirbt mit 95 Jahren

Die österreichische Kammerschauspielerin Lotte Ledl ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Neben ihren Bühnenengagements war sie bekannt für Auftritte in TV-Serien wie "Schloßhotel Orth".

Trauer um Lotte Ledl (1930-2025). Eine der profiliertesten Darstellerinnen Österreichs ist am Sonntag im Alter von 95 Jahren verstorben. Das bestätigte ihr Sohn Alexander Riff laut ORF der APA. Eine Todesursache wird nicht genannt. Sie stand über sieben Jahrzehnte auf den bedeutendsten Bühnen der Alpenrepublik. Einem breiteren Publikum wuchs sie zudem durch Film- und Fernsehauftritte ans Herz.

Von Nestroy bis Shakespeare: Eine große Theaterkarriere Geboren am 16. März 1930 in Wien, führte Lotte Ledl ihre Karriere vom Wiener Volkstheater über das Münchner Residenztheater bis ans ehrwürdige Burgtheater, dessen Mitglied sie 1963 wurde. Sie spielte österreichische Klassiker von Nestroy und Schnitzler ebenso wie Werke von Brecht und Shakespeare.

Markante Charakterrollen statt glatter Heldinnen

Auch auf internationalen Bühnen von Paris bis Helsinki war sie im Lauf ihrer Karriere zu sehen. Noch im Jahr 2019 spielte sie bei den Festspielen Berndorf in "Katzenzungen". Oftmals verkörperte Ledl dabei nicht die Heldin, sondern eigensinnige, egoistische oder durchtriebene Figuren.

"Schlosshotel Orth" und "Kommissar Rex"

Parallel zur Theaterarbeit machte sich Ledl auch im Film einen Namen. In den 1950er und 1960er Jahren wirkte sie in Produktionen wie "Dort oben, wo die Alpen glühen", "Holiday am Wörthersee" oder "Der Jungfrauenkrieg" mit.

Auch im deutsch-österreichischen Fernsehen war Ledl präsent. Sie trat in Serien wie "Derrick", "Der Alte", "Tatort" oder "Kommissar Rex" auf. Ihren größten TV-Erfolg feierte sie ab 1996 in der beliebten ORF-Serie "Schloßhotel Orth", wo sie die Köchin Anna Kofler verkörperte.

Späte Ehrung mit trockenem Humor kommentiert

Für ihr beeindruckendes Lebenswerk wurde Lotte Ledl 2019 zur Kammerschauspielerin ernannt - eine Auszeichnung, die sie mit trockenem Humor kommentierte: "Es freut mich, zu den jüngsten Kammerschauspielerinnen zu gehören", zitierte sie damals der ORF.