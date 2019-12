Bekannt aus Netflix-Serie "One of Us"

1 Schauspieler und Ballett-Tänzer Jack Burns wurde nur 14 Jahre alt Foto: Facebook/Elite Academy of Dance - Greenocks Royal Academy Classical Ballet School

Der Kinderstar Jack Burns wurde nur 14 Jahre alt. Bereits am 1. Dezember wurde der Netflix-Darsteller tot im Haus seiner Eltern gefunden. Die Todesursache ist bislang unklar.

Der schottische Kinderstar Jack Burns ist im Alter von 14 Jahren überraschend gestorben. Wie britische Medien übereinstimmend berichten, wurde Burns bereits am 1. Dezember leblos in seinem Elternhaus in Greenock aufgefunden. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt, laut Behörden werde sein Tod jedoch nicht als "verdächtig" eingestuft. Burns wurde unter anderem durch mehrere BBC-Produktionen bekannt und spielte auch in der Netflix-Serie "One of Us" mit.

Der Bruder des "Outlander"-Schauspielers Rory Burns machte neben seiner Karriere als Darsteller eine Ausbildung zum Ballett-Tänzer bei der Elite Academy of Dance in Greenrock und beim Royal Conservatoire in Glasgow. Auch die beiden Tanz-Akademien bestätigten mittlerweile den Tod ihres Schützlings und verabschiedeten sich jeweils mittels emotionalen Facebook-Posts. Die Beerdigung soll am heutigen Donnerstag stattfinden.