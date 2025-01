Bekannt aus Netflix-Reality-Serie Das Klunkerimperium : Lynn Ban stirbt mit 51 Jahren nach Skiunfall

1 Lynn Ban, hier bei einem Event im Jahr 2023 aufgenommen, ist wenige Wochen nach einer Notoperation verstorben. Foto: imago images/Depositphotos/thenews2.com

Sie entwarf Schmuck für Rihanna und Lady Gaga, war selbst in einer Reality-Show auf Netflix zu sehen. Jetzt ist die Designerin Lynn Ban mit nur 51 Jahren verstorben.











Link kopiert



Die New Yorker Schmuckdesignerin Lynn Ban (1973-2025), die auch durch die Netflix-Reality-Serie "Das Klunkerimperium: New York" bekannt geworden war, ist am 20. Januar mit nur 51 Jahren verstorben. Die erschütternde Nachricht teilte ihr Sohn am 22. Januar auf dem offiziellen Instagram-Account Bans. Sie starb wenige Wochen nach einer Notoperation am Gehirn, die nach einem Skiunfall notwendig geworden war.