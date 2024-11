Bekannt aus L.A. Law: Trauer um Alan Rachins: Serien-Star mit 82 Jahren gestorben

Alan Rachins prägte etliche US-Serien wie "L.A. Law" und "Dharma & Greg". Am 2. November 2024 starb der Schauspieler im Alter von 82 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles. Wie seine Frau mitteilte, erlag er einem Herzversagen.

Am 30. Oktober ist er noch 82 Jahre geworden. Wenige Tage später nun die traurige Nachricht: Der US-amerikanische Schauspieler Alan Rachins (1942-2024) ist tot. Seine Frau, die Schauspielerin Joanna Frank (83), bestätigte dies am 2. November dem "Hollywood Reporter". Ihr Mann habe an Herzversagen gelitten und sei am frühen Samstag im Schlaf im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles gestorben.

Durchbruch mit "L.A. Law"

Rachins spielte in zahlreichen Serien mit, darunter "L.A. Law - Staranwälte, Tricks, Prozesse" und "Dharma & Greg". Er wurde in Cambridge, Massachusetts, geboren und wuchs in Boston auf. Später zog er nach New York City, um Schauspieler zu werden. Seine bekannteste Rolle spielte er ab 1986 in dem Anwaltsdrama "L.A. Law". Fast ein Jahrzehnt lang verkörperte er den Anwalt Douglas Brackman Jr., bis die Serie 1994 endete.

Die Serie war für Rachins sowohl auf der Leinwand als auch im Privatleben von großer Bedeutung, da er während der Arbeit an der Serie seine Frau kennenlernte. Mit ihr bekam er Sohn Robert. Joanna Frank spielte seine Serien-Ehefrau Sheila Brackman. Darüber hinaus wurde die Serie von Rachins' verstorbenem jüngeren Bruder, dem Fernsehautor und -produzenten Steven Bochco, geschaffen.

Für seine Arbeit in der Anwaltsserie wurde Rachins 1988 sowohl für einen Emmy als auch für einen Golden Globe nominiert. Obwohl er keinen der beiden Preise gewann, heimste die Serie insgesamt vier Emmys als "herausragende Dramaserie" in den Jahren 1987, 1989, 1990 und 1991 ein.

Bei "Dharma & Greg" zeigte er seine lustige Seite

Vom Drama wechselte er dann zur Komödie: In der Sitcom "Dharma & Greg" spielte er Lawrence "Larry" Finkelstein, den Hippie-Vater von Jenna Elfmans (53) Figur Dharma. Er spielte in allen fast 200 Folgen der Serie mit, die von 1997 bis 2002 in fünf Staffeln ausgestrahlt wurde.

Danaben wirkte er in Filmen wie "Showgirls" mit. In den 2000er-Jahren spielte Rachins die Hauptrolle in "L.A. Law: The Movie", bevor er kleinere Rollen in Fernsehserien wie "Rizzoli & Isles", "General Hospital" und "Grey's Anatomy" übernahm. Er arbeitete zudem als Synchronsprecher und trat auch in Produktionen am Broadway auf. Seine letzte im Abspann erwähnte Rolle war laut "Hollywood Reporter" 2023 im Kurzfilm "The Lights Above".