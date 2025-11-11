Die Schauspielerin Sally Kirkland ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Die Golden-Globe-Gewinnerin und Oscar-Nominierte verstarb am Dienstagmorgen in einem Hospiz in Palm Springs. In den vergangenen Monaten hatte die Darstellerin mit schweren gesundheitlichen Problemen und Demenz zu kämpfen.
