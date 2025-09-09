Bekannt aus Greys Anatomy: An ALS erkrankter Eric Dane für Emmy-Verleihung bestätigt

"Grey's Anatomy"-Star Eric Dane erschütterte seine Fans mit der Enthüllung, an ALS erkrankt zu sein. Am Sonntag wird er in Los Angeles trotz seiner Erkrankung einen Emmy überreichen.
In der Nacht vom 14. auf den 15. September deutscher Zeit geht in Los Angeles die 77. Verleihung der Primetime Emmy Awards über die Bühne. Die veranstaltende Academy of Television Arts & Sciences und der TV-Kanal CBS haben jetzt bekannt gegeben, welche Stars die prestigeträchtigen TV-Preise überreichen werden. Zur namhaften Liste gehört auch "Euphoria"- und "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane (52), der erst vor einigen Monaten publik machte, an ALS erkrankt zu sein.