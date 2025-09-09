Bekannt aus Greys Anatomy: An ALS erkrankter Eric Dane für Emmy-Verleihung bestätigt

"Grey's Anatomy"-Star Eric Dane erschütterte seine Fans mit der Enthüllung, an ALS erkrankt zu sein. Am Sonntag wird er in Los Angeles trotz seiner Erkrankung einen Emmy überreichen.

In der Nacht vom 14. auf den 15. September deutscher Zeit geht in Los Angeles die 77. Verleihung der Primetime Emmy Awards über die Bühne. Die veranstaltende Academy of Television Arts & Sciences und der TV-Kanal CBS haben jetzt bekannt gegeben, welche Stars die prestigeträchtigen TV-Preise überreichen werden. Zur namhaften Liste gehört auch "Euphoria"- und "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane (52), der erst vor einigen Monaten publik machte, an ALS erkrankt zu sein.

Eric Dane kann seinen rechten Arm nicht mehr nutzen Danes Name wird in einer Bekanntmachung der Academy of Television Arts & Sciences genannt. Der Star hatte im April dieses Jahres erklärt, an amyotrophe Lateralsklerose (ALS) erkrankt zu sein, einer nicht heilbaren Erkrankung des Nervensystems. Im Juni dann enthüllte Dane, dass er bereits massiv von der Krankheit betroffen sei. "Meine linke Seite funktioniert, doch meine rechte Seite hat völlig aufgehört zu arbeiten", schilderte der Schauspieler bei "Good Morning America" seine Symptome, und fügte hinzu: "Ich habe das Gefühl, dass ich in ein paar Monaten auch meine linke Hand nicht mehr haben werde."

Dennoch erklärte Dane nur kurze Zeit später, auch in Zukunft als Schauspieler tätig sein zu wollen. "Ich werde das durchziehen, bis die Räder abfallen. Es hält meinen Geist wach. Es bringt mich voran, was im Moment sehr wichtig ist", sagte er über die geplante Fortsetzung seiner Karriere im Interview mit "E! News".

Neben dem "Grey's Anatomy"-Star werden auch Sydney Sweeney (27), die aus der Netflix-Serie "Wednesday" bekannten Jenna Ortega (22) und Catherine Zeta-Jones (55) sowie die "Gilmore Girls"-Stars Lauren Graham (58) und Alexis Bledel (43) Emmys überreichen. Die Kultserie "Gilmore Girls" feiert 2025 ihr 25-jähriges Jubiläum.

Auch Charlie Hunnam (45), der demnächst in der Netflix-Serie "Monster: Die Geschichte von Ed Gein" als Killer Ed Gein (1906-1984) zu sehen sein wird, sowie Late-Night-Talker Stephen Colbert (61) gehören zu den Promis, die die TV-Preise überreichen werden - neben vielen anderen.