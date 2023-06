1 Paul Geoffrey, hier in "Excalibur", ist gestorben. Foto: imago/Everett Collection

Schauspieler Paul Geoffrey ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Er spielte unter anderem 1981 in dem Fantasyfilm "Excalibur" mit und war zuletzt in "Better Call Saul" zu sehen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Schauspieler Paul Geoffrey ist tot, wie "Santa Fe New Mexican" am 9. Juni zuerst berichtete. Der Brite starb demnach schon am 3. Juni im Alter von 68 Jahren an Krebs.