Bekannt aus Das Sommerhaus der Stars: Wir sind schwanger: Reality-Star Maurice Dziwak wird Vater

In Reality-Shows wie "Sommerhaus der Stars" und "Kampf der Realitystars" wurde er von seinen Mitkandidaten oft als großes Kind dargestellt, das noch bei "Mapsel" und "Papsel" wohnt. Nun wird Maurice Dziwak (26) selbst Vater. Die frohe Botschaft teilt der Trash-TV-Dauergast seinen Followern via Instagram mit. Er postete ein Foto, auf dem er den Babybauch seiner Freundin küsst.

Dass Maurice Dziwak nach dem Beziehungsaus mit seiner "Sommerhaus"-Partnerin Ricarda Raatz wieder liiert ist, war bereits bekannt. Wer die Frau an seiner Seite ist, ist noch nicht klar. Fans kennen jetzt immerhin ihren Vornamen. Unter dem Namen Leandra hat sie kürzlich einen Instagram-Account gestartet. Ihr Konterfei ist darauf aber nicht zu sehen. Auf einem Spiegel-Selfie mit Maurice Dziwak hält sie ihr Smartphone vors Gesicht, auf dem Babybauch-Selfie dreht sie den Kopf zur Seite.

Lesen Sie auch

"Ein Herz, das im Takt unserer Liebe schlägt"

"Es gibt Momente im Leben, die so kostbar, so unbeschreiblich schön sind, dass Worte kaum ausreichen, um sie zu fassen", schreiben Maurice Dziwak und die werdende Mutter zu dem Foto. Dann versuchen sie aber trotzdem, Worte zu finden, was ihnen durchaus poetisch gelingt.

"Tief in uns wächst ein kleines Leben heran. Ein Herz, das im Takt unserer Liebe schlägt, ein Traum, der leise Wirklichkeit wird", schreiben sie etwa. Und: "Wir sind schwanger. Und mit dieser Nachricht erfüllt sich in uns eine Freude, die alles übertrifft, was wir je zu fühlen glaubten."

"Dieses winzige Wesen, noch verborgen in der Stille, hat unser Leben bereits jetzt so sehr verändert", heißt es außerdem. "Es ist das größte Glück, das wir je erfahren durften, ein Geschenk, das größer ist als jede Vorstellung. Jeden Tag spüren wir es mehr, dieses kleine Wunder, das uns still und leise zeigt, wie groß Liebe wirklich sein kann."

"Man sagt, Glück lässt sich nicht messen", schreiben sie zum Schluss. "Aber wir können es fühlen - in jedem Lächeln, in jeder Träne der Freude, die uns unwillkürlich über die Wangen rollt, wenn wir daran denken, dass bald ein neues Leben unsere Welt bereichern wird."

"Tante Cecilia" und Co. gratulieren, Mapsel und Papsel sind stolz

Kollegen aus dem Reality-TV wie Serkan Yavuz oder Annemie Herren gratulieren unter dem Post dem selbsternannten "Löwen" Maurice. "Das ist das Schönste und das einzig Wichtige und Echte, was man im Leben bekommen kann", schrieb etwa "Sommerhaus"-Mitbewohner Tim Toupet (52).

"Omg Herzlichen Glückwunsch ich freue mich soooo krassssssss", kommentierte Cecilia Asoro (28). "Tante Cecilia freut sich", ergänzte die baldige "Promi Big Brother"-Kandidatin, die Maurice Dziwak im RTLzwei-Format "Kampf der Realitystars" als "Freundin fürs Leben" bezeichnete.

Auch "Mapsel" und "Papsel" freuen sich. "Wir sind so unfassbar stolz und glücklich, Oma und Opa werden zu dürfen", schrieben die werdenden Großeltern. "Ihr seid unser ganzer Stolz."