Bekannt aus Das Haus am Eaton Place: Jean Marsh ist tot

Die Schauspielerin Jean Marsh ist tot. Die Britin starb am Sonntag in ihrem Haus in London an den Folgen einer Demenzerkrankung. Das bestätigte Regisseur Michael Lindsay-Hogg (84), ein enger Freund der Darstellerin, wie unter anderem die "New York Times" berichtet. Jean Marsh wurde 90 Jahre alt.

Bekannt wurde Jean Marsh vor allem durch die britische Kultserie "Das Haus am Eaton Place". Darin verkörperte sie von 1971 bis 1975 das Hausmädchen Rose Buck. Die Serie handelt von einer aristokratischen Familie und ihren Angestellten im frühen 20. Jahrhundert. Sie gilt als wichtige Inspiration für "Downton Abbey", Queen Elizabeth II. (1926-2022) bezeichnete sie einmal als ihre Lieblingsserie.

Wichtige Rolle vor und hinter der Kamera von "Das Haus am Eaton Place"

Jean Marsh spielte in "Das Haus am Eaton Place" nicht nur Emmy-gekrönt eine der Hauptrollen. Sie lieferte gemeinsam mit ihrer Schauspielkollegin Eileen Atkins (90) auch die Idee für die Serie. Wie ihre Figur Rose stammt Marsh aus einfachen Verhältnissen. Um ihren Cockney-Akzent abzulegen, absolvierte sie ein Sprachtraining.

Ihre Karriere begann in den 1950er-Jahren im englischen und amerikanischen Fernsehen. In "Doctor Who", der britischen Kultserie schlechthin, war sie mehrfach in Gastrollen dabei. Von 1955 bis 1960 war Marsh mit Jon Pertwee (1919-1996) verheiratet, der die dritte Inkarnation des Doctors spielte.

Im Kino trat Jean Marsh unter anderem neben Elizabeth Taylor (1932-2011) in "Cleopatra" oder in "Frenzy" von Alfred Hitchcock (1899-1980) auf. In den 1980er war sie in den Fantasy-Filmen "Oz - Eine fantastische Welt" und "Willow" jeweils als Schurkin zu sehen.

2010 kehrte Jean Marsh in dem Revival von "Das Haus am Eaton Place" in ihrer berühmtesten Rolle zurück. In der Fortsetzung von 2012 war sie nur noch sporadisch zu sehen, nachdem sie einen Schlaganfall erlitten hatte. 2012 erhielt sie auch einen Ritterorden für ihre Verdienste um die Schauspielkunst.