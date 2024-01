Bekannt aus Cobra 11: Christian Oliver stirbt bei Flugzeugabsturz

Der deutsche Schauspieler Christian Oliver ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge im Alter von 51 Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Sender RTL etwa beruft sich auf ein Statement der zuständigen Polizeibehörde namens Royal St. Vincent and the Grenadines Police Force. Demnach seien bei dem Absturz des Kleinflugzeugs neben Oliver und dem Piloten auch die beiden Töchter des Schauspielers verstorben.

"Die vier Leichen der oben genannten Personen wurden von Mitarbeitern der Küstenwache geborgen und später von einem Arzt für tot erklärt", heißt es demnach. Die Maschine war aus bislang noch ungeklärten Gründen am vergangenen Donnerstag (4. Januar) bei einem Flug von der Touristeninsel Bequia in Richtung des Inselstaats St. Lucia abgestürzt.

Lesen Sie auch

"Fischer und Taucher aus Paget Farm begaben sich mit ihren Booten zum Ort des Geschehens, um Hilfe zu leisten. Die SVG-Küstenwache wurde informiert und reiste schnell nach Paget Farm, Bequia, um die Rettungsarbeiten zu leiten", heißt es in dem Statement der Behörden. Doch offenbar kam jede Hilfe zu spät.

Erdogan Atalay trauert um seinen Ex-Kollegen

Oliver erlangte in Deutschland vor allem durch seine Rolle in der Action-Serie "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" Berühmtheit. An der Seite von "Cobra 11"-Urgestein Erdogan Atalay (57) spielte er von 2002 bis 2004 Hauptkommissar Jan Richter.

Olivers ehemaligen TV-Kollegen Atalay zitiert RTL mit den Worten: "Es ist absolut grauenvoll und meine Gedanken sind bei der Mutter. Die Vorstellung, als Elternteil zurückzubleiben und dieses Grauen ertragen zu müssen, ist unbeschreiblich."

Auch international feierte Oliver Erfolge vor der Kamera. So wirkte er etwa in Steven Soderberghs (60) Thriller "The Good German - In den Ruinen von Berlin" an der Seite der Oscarpreisträger Cate Blanchett (54) und George Clooney (62) mit, ebenso wie in "Operation Walküre - Das Stauffenberg-Attentat" mit Tom Cruise (61).