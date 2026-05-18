Bekannt aus Better Call Saul: Schauspieler Russell Andrews an ALS erkrankt

Schauspieler Russell Andrews hat seine ALS-Diagnose öffentlich gemacht. In einem CNN-Interview sprach er über die ersten Symptome der Krankheit - und über seine Verlobte Erica Tazel, die ihm zur Seite steht.

Der Schauspieler Russell Andrews (64) ist an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS erkrankt. Das gab der Darsteller in der Show "The Story Is with Elex Michaelson" beim US-Sender CNN bekannt. Russell Andrews, der unter anderem in "Better Call Saul" und "Straight Outta Compton" kleine Rollen spielte, war anlässlich des ALS Awareness Month in der Sendung zu Gast. Jeden Mai wird in den USA über die Krankheit aufgeklärt.

"Ich bin ein Mensch, der mit ALS lebt", sagte Russell Andrews in dem TV-Interview. An seiner Seite saß seine Verlobte Erica Tazel (49), die ebenfalls als Schauspielerin arbeitet. Sie werde laut CNN künftig die Rolle seiner Betreuerin übernehmen.

Die Diagnose erhielt Andrews im Spätherbst vergangenen Jahres. Zunächst hatte der Schauspieler vermutet, während der Corona-Pandemie einen Schlaganfall erlitten zu haben.

"Nicht in der Lage, Dinge zu tun, die ich normalerweise tue"

Während der "stressigen Zeit" des SAG-AFTRA-Streiks im Jahr 2023 habe Andrews gelegentliche Zuckungen bemerkt. Zunächst sei er davon ausgegangen, dass ein eingeklemmter Nerv im Nacken dahinterstecke.

Doch die Beschwerden wurden deutlicher. "Ich war nicht in der Lage, Dinge zu tun, die ich normalerweise tue", erinnerte sich Andrews. Nachts seien ihm Tassen und Gläser aus der Hand gefallen. Es habe sich angefühlt, "als würden Dinge zu unterschiedlichen Zeiten meinen Arm hinauf- und hinunterlaufen", sagte er bei CNN.

"Ich möchte immer noch deine Frau werden"

Auch Erica Tazel bemerkte Veränderungen. Ihr Verlobter habe plötzlich länger als gewöhnlich gebraucht, um den Pool zu reinigen, erinnerte sie sich. Das sei einer der Momente gewesen, in denen sie das Gefühl bekam, dass etwas nicht stimme. Hinzu kam "die Art, wie er ging - es waren einfach solche kleinen, subtilen Dinge, und ich hatte meine Zweifel", sagte sie.

Als Russell Andrews schließlich die ALS-Diagnose erhielt, sei das für seine Verlobte zwar keine Erleichterung gewesen, habe ihr aber ein "Verständnis dafür gegeben, was gerade geschah". "Zumindest wissen wir jetzt, was es ist", habe sie in diesem Moment zu ihm gesagt. An ihren gemeinsamen Plänen änderte die Diagnose nichts: "Ich möchte immer noch deine Frau werden."

Bei ALS sterben jene Nervenzellen ab, die für die Steuerung der Muskelbewegungen zuständig sind. Die Erkrankung führt zu fortschreitenden Lähmungen in Armen und Beinen und kann schließlich auch die Atemmuskulatur betreffen. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei zwei bis fünf Jahren. Manche Betroffene leben jedoch deutlich länger mit der Krankheit - wie etwa der Astrophysiker Stephen Hawking (1942-2018), der mehrere Jahrzehnte mit ALS lebte.

"Grey's Anatomy"-Star Eric Dane starb im Februar 2026 an den Folgen von ALS - weniger als ein Jahr, nachdem er seine Diagnose öffentlich gemacht hatte. Er wurde 53 Jahre alt.