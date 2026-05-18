Bekannt aus Better Call Saul: Schauspieler Russell Andrews an ALS erkrankt

Schauspieler Russell Andrews hat seine ALS-Diagnose öffentlich gemacht. In einem CNN-Interview sprach er über die ersten Symptome der Krankheit - und über seine Verlobte Erica Tazel, die ihm zur Seite steht.
Der Schauspieler Russell Andrews (64) ist an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS erkrankt. Das gab der Darsteller in der Show "The Story Is with Elex Michaelson" beim US-Sender CNN bekannt. Russell Andrews, der unter anderem in "Better Call Saul" und "Straight Outta Compton" kleine Rollen spielte, war anlässlich des ALS Awareness Month in der Sendung zu Gast. Jeden Mai wird in den USA über die Krankheit aufgeklärt.