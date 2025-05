Bekannt als Lehrerin für Kräuterkunde: Miriam Margolyes: Harry Potter-Star hat nicht mehr lange zu leben

Wegen diverser Krankheiten: Miriam Margolyes rechnet mit ihrem Tod in den nächsten Jahren. Gerade weil sie sich nicht mehr viel Zeit gibt, will die aus "Harry Potter" bekannte Darstellerin aber nicht mit der Schauspielerei aufhören.

Miriam Margolyes (84) gibt sich nicht mehr viel Zeit. Gegenüber "The Times" sagte die Schauspielerin, dass sie "wahrscheinlich innerhalb der nächsten fünf oder sechs Jahre sterben" werde. "Wenn nicht früher", so Margolyes. Gerade weil sie "nicht mehr lange leben" werde, möchte sie die Schauspielerei nicht aufgeben. "Es ist eine solche Freude", sagte sie der Zeitung über ihre Profession. Miriam Margolyes wurde unter anderem durch ihre Rolle als Kräuterkundelehrerin Pomona Sprout in den "Harry Potter"-Filmen bekannt.

Die britisch-australische Darstellerin würde in den Jahren, die ihr noch bleiben, gerne Rollen spielen, in denen sie nicht an einen Rollstuhl gefesselt ist. Doch dafür sei sie "einfach nicht stark" genug, sagte sie der "Times".

"Ich habe jetzt das Herz einer Kuh"

Es ist nicht das erste Mal, dass Miriam Margolyes über ihren Gesundheitszustand spricht. 2023 verriet sie im Podcast "Table Manners", dass sie sich einer Herzoperation unterziehen musste. "Ich habe jetzt das Herz einer Kuh", scherzte sie damals. Und stellte dann klar: "Nun, nicht das ganze Herz, aber mir wurde eine Aortenklappe durch die Aortenklappe einer Kuh ersetzt."

Schon im vergangenen Jahr äußerte sie gegenüber "The Telegraph" die Befürchtung, "innerhalb der nächsten fünf oder sechs Jahre" zu sterben.

Neben ihren Herzproblemen leidet Miriam Margolyes auch an Spinalkanalstenose. Wegen dieser Verengung des Wirbelsäulenkanals ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. "Ich kann nicht sehr gut gehen und bin als behindert registriert", sagte sie im Sommer 2024 zum Magazin "Closer".

Bevor sie mit "Harry Potter" eine neue Zuschauerschicht erreichte, machte sich Miriam Margolyes unter anderem in der englischen Kult-Comedy "Blackadder" einen Namen. Für ihre Nebenrolle in Martin Scorseses (82) Kostümdrama "Zeit der Unschuld" war sie für einen BAFTA-Award nominiert. Nach "Harry Potter" spielte sie wiederkehrende Parts in den Serien "Miss Fishers mysteriöse Mordfälle" und "Call the Midwife".