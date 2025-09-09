Bekannt als Gangster Tuco: Breaking Bad-Star Raymond Cruz festgenommen

In "Breaking Bad" spielte Raymond Cruz den brutalen Drogenboss Tuco Salamanca. Nun wurde der Schauspieler für ein kurioses Vergehen festgenommen. Er soll Frauen mit Wasser bespritzt haben. Sein Agent stellt den Vorfall anders dar.
Raymond Cruz (60) wurde nach einem kuriosen Vorfall festgenommen. Der unter anderem aus "Breaking Bad" bekannte Schauspieler soll eine Frau mit Wasser angespritzt haben. Dies berichtete das US-Portal "TMZ". Laut einer Quelle soll eine Person die Polizei gerufen haben, weil Cruz ihre Tochter angegriffen habe - mit einem Wasserschlauch.