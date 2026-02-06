Bekannt als Barkeeper Smitty: Will & Grace-Star Charles C. Stevenson Jr. mit 95 Jahren gestorben

Charles C. Stevenson Jr., der als Barkeeper Smitty in "Will & Grace" bekannt wurde, ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Seine Karriere begann erst mit 50 - und führte ihn bis ins hohe Alter vor die Kamera. Sein Sohn bestätigte jetzt den Tod.
Seriendarsteller Charles C. Stevenson Jr. ist bereits am 19. Januar im Alter von 95 Jahren in Camarillo, Kalifornien, verstorben. Sein Sohn Scott bestätigte erst jetzt den Tod gegenüber dem US-Magazin "Variety" - der Darsteller starb demnach eines natürlichen Todes.