Beitrag über US-Behörde ICE: ZDF entfernt KI-Bilder aus „heute journal“-Beitrag

Im „heute journal“ wurden KI-generierte Bilder ohne Kennzeichnung gezeigt. Das ZDF änderte den Beitrag später und stellte in der Mediathek eine neue Version bereit.

Das ZDF hat von Künstlicher Intelligenz (KI) generierte Bilder aus einem Beitrag der Nachrichtensendung „heute journal“ nachträglich entfernt. Der Sender teilte auf Anfrage mit, die in dem Beitrag zu Einsätzen der US-Migrationsbehörde ICE vom 15. Februar verwendeten Bilder hätten als KI-generiert gekennzeichnet werden müssen. „Diese Kennzeichnung wurde bei der Überspielung des Beitrags aus technischen Gründen nicht übertragen.“ Zuerst hatte das Online-Portal „Nius“ berichtet.

Auf den Bildern war unter anderem zu sehen, wie eine Frau und zwei Kinder auf der Straße von Einsatzkräften abgeführt werden. Die Redaktion habe den Fehler korrigiert und das Video entsprechend angepasst, hieß es weiter. „In den KI-Grundsätzen des ZDF ist festgelegt, dass KI-generiertes Bildmaterial immer transparent gekennzeichnet wird.“

KI-Bilder darin ersetzt durch andere Videosequenzen und Standbilder

In der ZDF-Mediathek ist inzwischen eine geänderte Ausgabe der „heute journal“-Sendung zugänglich. Die KI-Bilder sind darin ersetzt durch andere Videosequenzen und Standbilder. Über Teilen des Beitrags ist ein Balken eingeblendet mit dem Hinweis: „Video aus redaktionellen Gründen nachträglich geändert“.

Zu der Frage, ob der Redaktion zum Zeitpunkt der Ausstrahlung bekannt war, dass es sich bei den verwendeten Bildern um ein KI-generiertes Video handelte, äußerte sich der Sender auf Anfrage nicht.