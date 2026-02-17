Beitrag über US-Behörde ICE: ZDF entfernt KI-Bilder aus „heute journal“-Beitrag

Im „heute journal“ wurden KI-generierte Bilder ohne Kennzeichnung gezeigt. Das ZDF änderte den Beitrag später und stellte in der Mediathek eine neue Version bereit.
Das ZDF hat von Künstlicher Intelligenz (KI) generierte Bilder aus einem Beitrag der Nachrichtensendung „heute journal“ nachträglich entfernt. Der Sender teilte auf Anfrage mit, die in dem Beitrag zu Einsätzen der US-Migrationsbehörde ICE vom 15. Februar verwendeten Bilder hätten als KI-generiert gekennzeichnet werden müssen. „Diese Kennzeichnung wurde bei der Überspielung des Beitrags aus technischen Gründen nicht übertragen.“ Zuerst hatte das Online-Portal „Nius“ berichtet.