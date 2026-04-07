Beitrag bei Instagram: Frau von Gerhard Schröder gratuliert ihm liebevoll zum 82. Geburtstag

So-yeon Schröder-Kim hat ihrem Ehemann Gerhard Schröder bei Instagram zum Geburtstag gratuliert. Dabei machte sie dem Altkanzler ein besonderes Kompliment.

Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder feiert an diesem Dienstag seinen 82. Geburtstag. Seine Ehefrau So-yeon Schröder-Kim (55) ließ es sich nicht nehmen, ihren Mann in den sozialen Medien hochleben zu lassen. "Mein lieber Mann, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag", schrieb sie zu einem Foto, auf dem das Paar in die Kamera strahlt. Die 55-Jährige merkt zudem an: "Jeder, der ihn sieht, glaubt es nicht (ich erst recht nicht), aber es ist wahr: Mein Mann ist heute gesund und munter 82 Jahre alt geworden!"

Auch in der Kommentarspalte gibt es einige Komplimente für den Altkanzler. "Sie schauen fabelhaft aus" oder "Bleiben Sie weiterhin so gesund und fit" ist dort neben vielen allgemeinen Geburtstagsglückwünschen zu lesen.

Paar-Einblicke bei Instagram

Erst zu Ostern hatte So-yeon Schröder-Kim ein Foto ihres bestens gelaunten Mannes bei Instagram veröffentlicht. Dazu gab es eine Botschaft vom Ex-Kanzler höchspersönlich: "In unruhigen Zeiten sind Zuversicht, Zusammenhalt und Solidarität mit den Schwächsten keine Selbstverständlichkeiten, aber gerade dann wichtig. Wir hoffen, diese Tage erinnern uns daran. Ihnen und Ihren Familien wünschen meine Frau und ich ein frohes Osterfest."

Auch Ausflüge mit ihrem Ehemann wie ein Stopp auf der Wartburg hält So-yeon Schröder-Kim regelmäßig für ihre rund 59.400 Instagram-Follower fest und postet fleißig gemeinsame Bilder. Zudem sieht man das Paar ab und an im Fußballstadion. Die beiden verfolgen gerne Spiele seines Lieblingsvereins Hannover 96.

So-yeon Schröder-Kim und Gerhard Schröder sind seit 2018 verheiratet. Für ihn ist es die fünfte Ehe, für sie die zweite. Schröder war von 1998 bis 2005 Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.