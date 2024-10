Beitrag auf Instagram: Dieter Bohlen feiert seine Mutter zum 90. Geburtstag

Dieter Bohlen (70) hat seiner Mutter Edith auf seinem Instagram-Account einen Post zum Geburtstag gewidmet und dafür zahlreiche Kommentare erhalten. "Die tollste Frau der Welt, meine Mama, ist heute 90 geworden und ich habe mit ihr und der Familie gefeiert. Ich lieb dich, Mama, über alles", heißt es unter einem Foto vom 26. Oktober, das den Musikproduzenten Arm in Arm mit seiner Mutter zeigt.

In der Kommentarspalte häufen sich die begeisterten Kommentare über das Mutter-Sohn-Duo und besonders über das stattliche Alter von Edith Bohlen. "Ist das möglich??? Mit 90 so unbeschreiblich jung aussehen??? Jung und wunderschön", ist dort zu lesen. "Was, 90?? Sie sieht aus wie 60", schreibt ein Fan, worauf Dieter Bohlen antwortet: "Aber sie denkt wie 30 und hat ein Herz so groß wie das Universum." Auch auf die Aussage, seine Mutter sehe jünger aus als er selbst, hat er eine Antwort parat: "Stimmt, sie hat keine Falten und ihre echten Zähne, toll, und ein Herz aus Gold!"

Sogar die Promis gratulieren

Auch Prominente gratulieren Edith Bohlen unter dem Beitrag. "So eine hübsche Mama", schwärmt TV-Persönlichkeit Evelyn Burdecki (36), während Moderatorin und Ex-"Supertalent"-Kollegin Sylvie Meis (46) ein "Wow!" und Gratulationen hinterlässt.

Profi-Tänzerin Oana Nechiti (36), die bereits neben Dieter Bohlen in der "DSDS"-Jury saß, findet besonders liebe Worte: "Wir haben unseren Mamas so viel zu verdanken! Lieber Dieter, deine Mama sieht fantastisch aus und muss bestimmt eine starke Frau sein. Sie hat dir so viele gesunde Werte mitgegeben, die heutzutage eine Seltenheit sind."

Dieter Bohlen wurde 1954 als Sohn von Hans Bohlen und seiner Frau Edith geboren. Er hat noch einen zwei Jahre jüngeren Bruder namens Uwe.