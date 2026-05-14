Moderatorin Amira Aly hat auf Instagram das erste Bild mit Babybauch geteilt. Darunter gratulieren Prominente zu den schönen Neuigkeiten.
Nachdem Amira Aly (33) ihre Fans mit der schönen Nachricht überrascht hat, dass sie und Christian Düren (35) Eltern werden, präsentiert die Moderatorin nun auf Instagram ihren Babybauch. Ein Spiegel-Selfie zeigt sie dort in einem enganliegenden, schwarzen Outfit. Eine Hand hat die 33-Jährige auf ihren bereits leicht gewölbten Bauch gelegt. Weitere Schnappschüsse zeigen unter anderem ihren Mutterpass und Aly zusammen mit Düren beim Sport.