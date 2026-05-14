Moderatorin Amira Aly hat auf Instagram das erste Bild mit Babybauch geteilt. Darunter gratulieren Prominente zu den schönen Neuigkeiten.

Nachdem Amira Aly (33) ihre Fans mit der schönen Nachricht überrascht hat, dass sie und Christian Düren (35) Eltern werden, präsentiert die Moderatorin nun auf Instagram ihren Babybauch. Ein Spiegel-Selfie zeigt sie dort in einem enganliegenden, schwarzen Outfit. Eine Hand hat die 33-Jährige auf ihren bereits leicht gewölbten Bauch gelegt. Weitere Schnappschüsse zeigen unter anderem ihren Mutterpass und Aly zusammen mit Düren beim Sport.

Dazu schreibt Amira Aly: "Es gibt wohl News: 1. Das Essen hat geschmeckt, 2. Spannende Zeit, 3. Für meine Stimmungen kann ich nichts, 4. Der Kaffee schmeckt auch ohne Koffein, 5. Im Zweifel ist immer er Schuld, 6. Bald zu 5t". Unter dem Beitrag feiern viele prominente Kolleginnen die Baby-News. Webvideoproduzentin Sally Özcan (37) schreibt zu zahlreichen roten Herz-Emojis: "Ahhhhhh herzlichen Glückwunsch ihr Lieben, ich freue mich soooooo sehr mit euch!" Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (37) fügt hinzu: "Wie schön!!!! Herzlichen Glückwunsch!!!" Und auch von weiteren Stars wie den Moderatorinnen Marlene Lufen (55) oder Annika Lau (47) gibt es Glückwünsche.

"Freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel"

Dass Amira Aly zum dritten Mal Mutter wird, verkündete sie am 13. Mai. Sie bestätigte gegenüber der "Bild"-Zeitung, dass sie und Christian Düren ein Kind erwarten. "Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel", wird Aly in dem Bericht zitiert.

Das Baby ist das erste gemeinsame Kind des Paares - und laut Aly ein lang ersehntes: Beide beschreiben den Nachwuchs demnach als absolutes Wunschkind. Für Alys beiden Söhne im Alter von fünf und sechs Jahren, deren Vater ihr Ex-Mann Oliver Pocher (48) ist, bedeutet die freudige Nachricht: Sie bekommen ein Halbgeschwisterchen.

Aly und Düren sind seit Dezember 2023 zusammen. Ihr offizielles Debüt als Liebespaar feierten die beiden Anfang Juli 2024 bei der Modenschau von Designer Marc Cain in Potsdam.

Mit Komiker Oliver Pocher war Amira Aly offiziell von 2019 bis 2024 verheiratet. Getrennt hatten sich die beiden aber eigenen Angaben nach bereits im August des Vorjahres. Nach der Scheidung hatte Amira wieder ihren Geburtsnamen Aly angenommen.