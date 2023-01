Trauerbeflaggung am Donnerstag in Deutschland

Anlässlich der Beisetzung von Benedikt XVI. ordnet Bundesinnenministerin Nancy Faeser für Donnerstag eine deutschlandweite Trauerbeflaggung aller Bundesbehörden an.















Italien hat für den Tag der Beisetzung von Benedikt XVI. Trauerbeflaggung angeordnet. Am Donnerstag sollen landesweit die Fahnen an öffentlichen Gebäuden auf halbmast wehen, teilte das Ministerpräsidenten-Amt am Mittwoch in Rom mit. Dies betrifft die nationalen ebenso wie die EU-Flaggen.

In einigen deutschen Bundesländern gelten ähnliche Anordnungen, etwa in Bayern und Nordrhein-Westfalen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ordnete für Donnerstag deutschlandweite Trauerbeflaggung aller Bundesbehörden an. Weiter sollen in allen katholischen Kirchen bundesweit zur Beerdigung des früheren Papstes gegen 11 Uhr die Glocken läuten. Dies hatte die Deutsche Bischofskonferenz empfohlen.