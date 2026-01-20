Beisetzung in Maichingen: Letzte Ehre für den großen Hans Herrmann - Wolfgang Porsche verneigt sich

Die Beisetzung von Rennsport-Ikone Hans Herrmann wird von viel Prominenz begleitet. Wolfgang Porsche reist im Privat-Jet an, um dem Le-Mans-Sieger die letzte Ehre zu erweisen.
Mit der stillen Anwesenheit von Wolfgang Porsche hat die Motorsportwelt Abschied von einer ihrer größten Ikonen genommen. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Porsche AG war eigens aus Salzburg im Privatflugzeug nach Stuttgart gereist, um dem legendären Rennfahrer Hans Herrmann die letzte Ehre zu erweisen. Auf dem Friedhof in Maichingen wurde der frühere Le-Mans-Gesamtsieger beigesetzt, der am 9. Januar im Alter von 97 Jahren gestorben war. Wolfgang Porsche kam allein, ohne seine Ehefrau, die er erst kürzlich geheiratet hatte.