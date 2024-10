Beischläfer, von Schirach, ...: Staffelstart Die Kanzlei: Das sind die beliebtesten Anwaltsserien

1 13 neue Folgen: "Die Kanzlei" mit Sabine Postel und Herbert Knaup startet in die nächste Staffel. Foto: ARD/Georges Pauly

"Die Kanzlei" startet am heutigen Dienstag in eine neue Staffel. Die Serie punktet mit einer charmanten Besetzung, spannenden Fällen und einem Hauch Humor. Andere Formate des Genres setzen dagegen voll auf Humor oder auf wahre Geschichten. Das sind die besten deutschen Anwaltsserien.











Internationale Anwaltsserien wie "Better Call Saul" (2015-2022), "How to Get Away with Murder" (2014-2020), "Suits" (2011-2019), "Good Wife" (2009-2016), "Boston Legal" (2004-2008), "Ally McBeal" (1997-2002), "Law & Order" (1990-2010, seit 2022) oder "Perry Mason" (1957-1993) erfreuen sich bis heute großer Beliebtheit bei den Fans und räumen regelmäßig bei den Golden-Globe- und Emmy-Preisverleihungen ab.