Bundesliga-Geisterspiel in Köln „Ich kann nur Cerveza“ – alle hören witzigen Schiri-Spruch

Die Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga bringen so einige Kuriositäten zutage: Beim Spiel in Köln sorgt ein lockerer Dialog zwischen Schiedsrichter Guido Winkmann und Trainer Achim Beierlorzer für Lacher.