Beinahe-Unfall mit Auto in Herrenberg: Fußgänger bringen sich mit Sprung in Sicherheit

1 Geistesgegenwärtig bringen sich zwei Fußgänger vor einem anfahrenden Auto in Sicherheit. Foto: Archiv/Thomas Bischof

Am Donnerstag überqueren zwei Fußgänger in Herrenberg eine Ampel, als ein Auto auf sie zufährt. Nur durch einen Sprung zurück bleiben die beiden unverletzt. Das Auto fährt einfach davon.











Am Donnerstagmorgen ist es in Herrenberg (Kreis Böblingen) für zwei Fußgänger zu einer gefährlichen Situation gekommen. Wie die Polizei berichtet, liefen die beiden Fußgänger gegen 7.25 Uhr von der Raistinger Straße kommend bei Grün an der Ampel in Richtung Goethestraße. Zur gleichen Zeit bog ein noch unbekannter Autofahrer, mutmaßlich bei Rot, von der Raitinger Straße kommend nach rechts in die Horber Straße ein und kreuzte den Weg der beiden Fußgänger. Nur weil das Auto stark abbremste und die Fußgänger zurücksprangen, blieben die Fußgänger unverletzt. In dem Fahrzeug, bei dem es sich um einen silbernen VW gehandelt haben soll, saßen zwei unbekannte jüngere Männer, die nach dem Vorfall schnell davongefahren sein sollen. Das Polizeirevier Herrenberg, Telefon 0 70 32 / 2 70 80 oder E-Mailherrenberg.prev@polizei.bwl.de, sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Speziell werden zwei Radfahrer gesucht, die aus der Goethestraße angefahren kamen und Zeugen gewesen sein können.