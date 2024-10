Beim Zurich Film Festival: Verliebter Auftritt: Richard Gere und seine Frau gehen auf Tuchfühlung

Bei ihrem gemeinsamen Auftritt beim Zurich Film Festival am Dienstagabend schienen Richard Gere (75) und seine 33 Jahre jüngere Frau Alejandra Silvia (41) die Kameras komplett ausgeblendet zu haben. Der Hollywoodstar und die spanische PR-Beraterin konnten kaum die Hände voneinander zu lassen. Eng umschlungen und verliebt wie am ersten Tag posierten sie auf dem grünen Teppich.

Weltpremiere von "Weisheit des Glücks"

Das Paar besuchte gemeinsam die Weltpremiere des Dokumentarfilms "Weisheit des Glücks" über den Dalai Lama (89). Gere ist nicht nur Koproduzent des Streifens, er ist auch ein langjähriger Freund des religiösen Oberhaupts der Tibeter. Der US-Schauspieler wandte sich schon vor vielen Jahren dem Buddhismus zu.

Während Gere im klassischen Smoking zur Premiere kam, begeisterte seine Frau in einem bodenlangen, weißen Kleid mit silbernem Muster. Auch ihre Accessoires wie Ohrringe oder eine lange Kette funkelten in Silber. An ihrem Handgelenk bildeten schwarze Armbänder einen kleinen Kontrast zum Gesamtbild.

Happy End im dritten Anlauf

Für Gere ist Alejandra die dritte Ehefrau. Die beiden schlossen 2018 in einer privaten Zeremonie den Bund fürs Leben. Ihre beiden Söhne, die inzwischen fünf und vier Jahre alt sind, machten das Familienglück perfekt. "Ich war ein wenig verloren, ohne Licht, und ihn zu kennen, gab meinem Leben einen Sinn. Ich hatte das Gefühl, dass mir jemand die Hand reicht und mir meinen wahren Weg zeigt", schwärmte die spanische PR-Beraterin 2018 im Magazin "Hola" von ihrem Ehemann.

Der "Pretty Woman"-Star hatte zuvor prominente Frauen an seiner Seite. Von 1991 bis 1995 war er mit dem Supermodel Cindy Crawford (58) verheiratet. In zweiter Ehe folgte von 2002 bis 2016 die Schauspielerin Carey Lowell (63). Mit ihr hat er einen weiteren Sohn namens Homer (24).