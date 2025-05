Beim Tennis in Hamburg: Johannes B. Kerner und Ehefrau Alina turteln

Beim Tennis in Hamburg

1 Vertraute Gesten: Johannes B. Kerner und seine Frau Alina Kerner verfolgten das Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum. Foto: Action Press/Frank Molter

Johannes B. Kerner und seine zweite Ehefrau Alina scheinen eine gemeinsame Leidenschaft zu haben: das Interesse für Sport. Zumindest wurden sie nach einem Besuch im Fußballstadion von Leipzig vor wenigen Tagen jetzt auch noch beim Tennisturnier in Hamburg gesichtet.











Moderator Johannes B. Kerner (60) hat sich bisher nur selten mit seiner Ehefrau Alina gezeigt, mit der er seit 2024 verheiratet ist. Doch jetzt tauchte das Paar innerhalb weniger Tage bereits zum zweiten Mal gemeinsam bei einer Veranstaltung auf. Nachdem die Eheleute Anfang Mai ein Fußballspiel in Leipzig verfolgt hatten, ging es auch diesmal wieder sportlich zu: Sie besuchten das berühmte Tennisturnier am Rothenbaum in Hamburg.