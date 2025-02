Beim Super Bowl: Taylor Swift unterstützt Travis Kelce

Die NFL-Saison erreicht am Wochenende mit dem Super Bowl ihren spektakulären Höhepunkt. Travis Kelce tritt mit den Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles an und erhält dabei Unterstützung von seiner Freundin Taylor Swift, die ihn im Stadion anfeuern wird - das verriet sein Bruder Jason.

Travis Kelce (35) kann wieder auf die Unterstützung seiner Freundin Taylor Swift (35) setzen. Wie der Bruder des Footballspielers, Jason Kelce (37), dem US-Magazin "People" bestätigte, wird die Sängerin auch in diesem Jahr den Super Bowl im Stadion mitverfolgen. "Ja, ich glaube, alle kommen. Ich meine, ich will nicht für alle sprechen, aber ich denke, dass offensichtlich unsere ganze Familie dabei ist", verriet der ehemalige Footballer. Neben Swift würde Kelce demnach eine große Gruppe aus Freunden und Familie unterstützen.

Für Taylor Swift wird es bereits der zweite Super Bowl sein. Schon im vergangenen Jahr fieberte sie beim Duell der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers mit, das Kelces Team am Ende für sich entschied. Am kommenden Wochenende, dem 9. Februar, steht erneut ein packendes Finale bevor: Die Kansas City Chiefs treffen auf die Philadelphia Eagles und kämpfen um den Titel. Dabei haben Kelce und seine Mannschaft die historische Chance, als erstes Team in der NFL-Geschichte den dritten Super Bowl in Folge zu gewinnen.

Dank ihr setzt er seine Karriere fort

Travis Kelce zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Footballspielern, doch immer wieder kursieren Gerüchte über ein mögliches Karriereende. In der "The Stephen A. Smith Show" stellte er Mitte Januar jedoch überraschend klar, dass er vorerst nicht ans Aufhören denkt - und das hat vor allem mit seiner Freundin zu tun.

"Sie ermutigt mich voll und ganz, das Spiel zu genießen", betonte Kelce im Gespräch mit Moderator Stephen A. Smith (57). Er erfahre "alle Unterstützung der Welt", um seine Träume weiterzuverfolgen, und sei derzeit "so fokussiert wie noch nie". Dennoch gebe er zu, dass sich seine Einstellung zum Karriereende "täglich" ändern könne. Sicher sei jedoch, dass er in der kommenden Saison wieder auf dem Spielfeld stehen werde - gleichzeitig wolle er regelmäßig hinterfragen, ob er seinem Team weiterhin zum Erfolg verhelfen kann.