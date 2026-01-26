Noch sind Taylor Swift und Travis Kelce nicht verheiratet, doch ihre Mütter verstehen sich offenbar bereits prächtig. Andrea Swift und Donna Kelce wurden beim Sundance Film Festival gemeinsam gesichtet.
Die Hochzeitsvorbereitungen von Popstar Taylor Swift (36) und dem American-Football-Spieler Travis Kelce (36) laufen, und die zukünftigen Schwiegermütter scheinen sich bestens zu verstehen: Andrea Swift (68) und Donna Kelce (73) wurden am Sonntag gemeinsam beim Sundance Film Festival in Park City, Utah, fotografiert. Die beiden Frauen schlenderten laut "People" entspannt durch die Straßen des Wintersportortes und genossen sichtlich die Festival-Atmosphäre.