Noch sind Taylor Swift und Travis Kelce nicht verheiratet, doch ihre Mütter verstehen sich offenbar bereits prächtig. Andrea Swift und Donna Kelce wurden beim Sundance Film Festival gemeinsam gesichtet.

Die Hochzeitsvorbereitungen von Popstar Taylor Swift (36) und dem American-Football-Spieler Travis Kelce (36) laufen, und die zukünftigen Schwiegermütter scheinen sich bestens zu verstehen: Andrea Swift (68) und Donna Kelce (73) wurden am Sonntag gemeinsam beim Sundance Film Festival in Park City, Utah, fotografiert. Die beiden Frauen schlenderten laut "People" entspannt durch die Straßen des Wintersportortes und genossen sichtlich die Festival-Atmosphäre.

Gegen die eisigen Temperaturen hatten sich beide warm eingepackt. Andrea trug eine auffällige schwarz-weiße Musterjacke über einem schwarzen Shirt und passenden Leggings, dazu kuschelige Fellstiefel. Donna setzte auf einen langen grauen Daunenmantel und schützte ihre Hände mit schwarzen Handschuhen vor der Kälte.

Die Familien wachsen zusammen

Taylor Swift und Travis Kelce hatten ihre Verlobung im vergangenen Jahr öffentlich gemacht. Auf Instagram verkündeten sie Ende August die frohe Botschaft mit den humorvollen Worten: "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer werden heiraten." Seitdem steckt das Paar mitten in den Hochzeitsvorbereitungen, ohne dabei unter Zeitdruck zu stehen.

Ein Insider verriet "People" kürzlich, dass beide gleichberechtigt an der Planung beteiligt seien. Sie würden die Vorbereitungen als gemeinsames Projekt angehen und den Prozess auf eine Art genießen, die sich für sie ganz natürlich anfühle.

Andrea und Donna haben jeweils noch ein weiteres Kind. Andrea und Scott Swift (73) sind auch Eltern von Sohn Austin Swift (33). Donna und Ed Kelce haben neben Travis noch einen weiteren Sohn, den ehemaligen NFL-Star Jason Kelce (38).

Die Sympathie zwischen den Familien ist offenkundig gegenseitig. Taylors Vater Scott hat etwa bereits mehrere Spiele der Kansas City Chiefs besucht, um seinen zukünftigen Schwiegersohn anzufeuern. Andrea spielte sogar eine entscheidende Rolle bei der Entstehung der Beziehung: Wie in der kürzlich erschienenen Dokumentation "Taylor Swift: The End of an Era" enthüllt wurde, war sie es, die ihre Tochter mit Travis verkuppelte.