Beim Sundance Film Festival: Jennifer Lopez begeistert im transparenten Spinnen-Look

Passend zur Premiere ihres neuen Films "Kiss of the Spider Woman" präsentierte sich Jennifer Lopez in einem atemberaubenden Look. Ihr transparentes Kleid war mit funkelnden Glitzersteinen in Form eines Spinnennetzes verziert.

Nach den turbulenten Monaten rund um ihre Scheidung von Ben Affleck (52) zeigt sich Jennifer Lopez (55) bestens gelaunt beim Sundance Film Festival. Bei der wohl bedeutendsten Premieren-Plattform für Indie-Filme stellte sie am Sonntag ihr jüngstes Werk "Kiss of the Spider Woman" vor. Das Musical erhielt nach seiner Erstaufführung in Park City im US-Bundesstaat Utah stehende Ovationen. Laut "The Hollywood Reporter" soll der Applaus Jennifer Lopez sogar Tränen der Rührung entlockt haben.

Besonderen Eindruck hinterließ die Schauspielerin mit ihrem perfekt auf den Film abgestimmten Outfit. Lopez bezauberte in einem transparenten Kleid von Valdrin Sahiti, das mit funkelnden Glitzersteinen in Form eines Spinnennetzes verziert war. Ergänzt wurde der Look durch Plateau-High-Heels, die ihren glamourösen Auftritt perfekt abrundeten.

Lesen Sie auch

"Ganzes Leben darauf gewartet"

Auf der Bühne bezeichnete Jennifer Lopez ihren Auftritt in dem Musical als etwas, worauf sie ihr "ganzes Leben gewartet" habe. Schließlich wollte sie Schauspielerin werden, seitdem sie mit ihrer Mutter als Kind Musicalverfilmungen wie "West Side Story" im Fernsehen gesehen habe.

Obwohl J.Lo auch als Sängerin erfolgreich ist, ist "Kiss of the Spider Woman" tatsächlich ihr erstes Musical. Es basiert auf dem Film "Kuss der Spinnenfrau" (1985), für den William Hurt (1950-2022) den Oscar als bester Hauptdarsteller gewann. Der Film ist wiederum von dem gleichnamigen Buch des Argentiniers Manuel Puig (1932-1990) inspiriert.

Spontane Gesangseinlage im Club

Am Tag vor der Premiere feierte Jennifer Lopez in einem Club in Park City. "Sie kam gut gelaunt an und ging direkt zu ihrem Tisch, wo sie den ersten Teil des Abends tanzte und sang", verriet ein Augenzeuge "Page Six". Laut der Klatschseite der "New York Post" entdeckte schließlich der DJ den berühmten Gast und spielte ihren Hit "Jenny from the Block".

J.Lo sang ihren Song von 2002 mit und enterte dann die Bühne. Hinter dem DJ-Pult sang sie danach mit "All I Have" einen ihrer weiteren Hits. Auf Instagram teilte der Superstar in einer Story Impressionen des Abends.