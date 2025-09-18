Beim Staatsbankett: Seltener Moment: William und Kate halten Händchen

Prinz William und Prinzessin Kate zeigen auf Instagram einen innigen Moment beim Staatsbankett mit US-Präsidenten Donald Trump. Das britische Thronfolgerpaar hält Händchen und wird dabei von hinten fotografiert. "Hinter den Kulissen", schreiben sie zum Schnappschuss.

Der Prinz und die Prinzessin von Wales teilen einen seltenen, privaten Moment mit ihren Fans: In ihrer Instagram-Story zeigen Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) ein Bild, auf dem das Paar Händchen haltend von hinten von einem Fotografen abgelichtet wurde.

"Hinter den Kulissen", schreiben William und Kate zum Schnappschuss, der am Mittwochabend auf einem Kiesplatz beim Schloss Windsor aufgenommen wurde, als die königliche Familie den US-Präsidenten und die First Lady empfing.

William und Kate warteten auf ihre Ehrengäste

König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) gaben am Mittwochabend ein Staatsbankett für US-Präsident Donald Trump (79), seine Ehefrau Melania (55) und 160 geladene Ehrengäste.

Prinzessin Kate trug beim Anlass ein cremefarbenes Spitzenkleid mit kurzer Schleppe und goldenen Ornamenten. Ihre perlen- und diamantenbesetzte Tiara soll ein Lieblings-Schmuckstück der verstorbenen Prinzessin Diana (1961-1997) sein, wie die "Vogue" berichtete.

Nebst der seltenen öffentlichen Zuneigungsbekundung veröffentlichten William und Kate weitere Eindrücke vom Staatsbesuch von Donald und Melania Trump. Zum Video schrieben sie: "Ein unvergesslicher Tag".

William und Kate hatten die Trumps am Mittwoch als erste Royals begrüßt, es soll laut des Magazins "People" auch zu einem privaten Treffen mit dem Präsidenten und seiner Frau nach dem Mittagessen gekommen sein. Außerdem besuchten die Trumps in der St.-Georgs-Kapelle auch das Grab der verstorbenen Queen Elizabeth II.