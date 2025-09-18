Beim Staatsbankett: Seltener Moment: William und Kate halten Händchen

Prinz William und Prinzessin Kate zeigen auf Instagram einen innigen Moment beim Staatsbankett mit US-Präsidenten Donald Trump. Das britische Thronfolgerpaar hält Händchen und wird dabei von hinten fotografiert. "Hinter den Kulissen", schreiben sie zum Schnappschuss.
