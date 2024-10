Beim Spiel von Como 1907: Langjähriger Fußball-Fan Hugh Grant jubelt für italienischen Verein

Foto: getty/Jacopo M. Raule / Getty Images for Como 1907

Hollywood-Glamour beim Spiel der italienischen Erstligisten: Am Wochenende haben Hugh Grant und Andrew Garfield für den Fußballverein Como 1907 gejubelt.

Der italienische Fußball-Erstligist Como 1907 kann sich über einige prominente Fans freuen: Unter anderem wurde der britische Hollywoodstar Hugh Grant (64) am Wochenende auf der Tribüne bei einem Spiel des Aufsteigers gesichtet. Der Schauspieler hatte auf dem Sitz zwischen dem ehemaligen französischen Fußballprofi Raphaël Varane (31) und seiner Ehefrau Anna Eberstein (41) Platz genommen und ließ es sich nicht nehmen, deutlich für den Fußballverein aus der Lombardei zu jubeln.

Auf Aufnahmen aus dem Stadion ist zu sehen, wie Grant nach einem Tor für Como gegen den konkurrierenden Verein Parma jubelnd von seinem Platz aufspringt und die Faust in die Höhe reckt. Der 64-Jährige war an diesem Spieltag nicht der einzige Hollywoodstar im Stadion: Auch "Spider-Man"-Darsteller Andrew Garfield (41) ließ sich das Spiel nicht entgehen und fieberte ebenfalls mit.

Vor zwei Wochen war zudem Kate Beckinsale (51) im Stadion zu Gast gewesen, wie auf einem Video auf dem Instagram-Kanal des Fußballvereins zu sehen ist. Sie wurde im Kommentar dazu als "neuester Como 1907 Fan" bezeichnet. Einen Treffer habe sie sogar mit einem kleinen Tanz gefeiert, wie es heißt.

Hugh Grants Besuch erinnert an historisches Spiel

Auch Grants Besuch ehrte Como 1907 mit einem Post in den sozialen Netzwerken. Auf Instagram postet der Verein ein Bilder-Karussell, das nicht nur den Schauspieler im Stadion zeigt, sondern auch an ein historisches Spiel von Como gegen den englischen Verein Fulham im Jahr 1973 erinnert. "Am Samstag, den 19. Oktober, empfing die Sinigaglia einen besonderen Gast: Hugh Grant, britischer Schauspieler und langjähriger Fulham-Fan, der sich das Spiel Como-Parma ansah", heißt es. Das Spiel im Rahmen des vierten Anglo-Italian Cups sei damals das internationale Debüt des Vereins gewesen.