- Unbekannte machten sich zwischen Samstag 19:30 Uhr und Sonntag 08:15 Uhr an einem Verkaufsstand zu schaffen, der anlässlich des Handwerkermarkts in der Sindelfinger Altstadt auf dem Schaffhauser Platz aufgestellt war. Wie die Polizei berichtet gelang es ihnen, den Verkaufsstand zu öffnen und mit Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro zu entkommen. Ein Teil der Beute wurde am Sonntagmorgen in drei Tüten verpackt in einem Gebüsch in Tatortnähe aufgefunden. red