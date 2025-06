Beim Schwimmen attackiert: Hai greift Teenager in Australien an - schwer verletzt

Hai greift Teenager in Australien an - schwer verletzt

1 Der Jugendliche wurde schwer an einem Arm und an einem Bein verletzt. (Symbolbild) Foto: Rebecca Le May/AAP/dpa

Surfer retten einem 16-Jährigen nach einem Haiangriff in Australien das Leben. Das Opfer ist schwer verletzt. Experten glauben, dass die Attacke mit der Walmigration zusammenhängt.











Byron Bay - An der australischen Ostküste ist ein Teenager von einem Hai attackiert und schwer verletzt worden. Der 16-Jährige sei am Sonntagnachmittag (Ortszeit) beim Schwimmen vor dem Cabarita Beach, etwa 50 Kilometer nördlich des Surfer-Hotspots Byron Bay, von dem Tier gebissen worden, berichtete der Sender 9News. Um welche Art von Hai es sich handelte, war noch unklar. Der Jugendliche sei schwer am rechten Arm und am rechten Bein verletzt worden, hieß es.