Beim Santa Barbara Film Festival: Gwyneth Paltrow und Kate Hudson bezaubern in Rosa

Kate Hudson (46) ist beim Santa Barbara International Film Festival 2026 mit dem "Arlington Artist Award" geehrt worden. Zur Seite stand der Schauspielerin dabei ihre langjährige Freundin und Kollegin Gwyneth Paltrow (53). Die Hollywoodstars posierten gemeinsam auf dem roten Teppich und setzten dabei auf den gleichen Farbton, aber sehr unterschiedliche Outfits.

Zwei Schauspielerinnen mit rosafarbenen Kleidern Kate Hudson trug laut "Just Jared" ein maßgeschneidertes, bodenlanges Trägerkleid von Louis Vuitton in Altrosa, das oben und in der Mitte verziert war. Ihre Haare ließ die 46-Jährige offen über die Schultern fallen. Gwyneth Paltrow strahlte neben ihrer Freundin in einem kurzen, hellrosa Prada-Outfit mit einer langen Schleppe. Durch transparente Details im Trägertop des Outfits konnten Zuschauer einen Blick auf ihre Bauchpartie erhaschen. Sie kombinierte das Kleid mit ebenfalls rosafarbenen Pumps von Christian Louboutin. Ihre Haare trug die Schauspielerin zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden.

Die beiden Hollywoodstars kennen sich US-Medienberichten zufolge schon seit mehr als zwei Jahrzehnten. Kate Hudson und Gwyneth Paltrow soll nicht nur ein gemeinsamer Freundeskreis verbinden, auch ihre Kinder besuchten offenbar dieselben Schulen.

Kate Hudson ist im Rennen um einen Oscar

Vermutlich haben die beiden Stars im Januar auch Kate Hudsons zweite Oscar-Nominierung gefeiert. Der "Song Sung Blue"-Star geht in der Kategorie beste Hauptdarstellerin ins Rennen um den Goldjungen. Ihre erste Oscar-Nominierung konnte Hudson bereits vor 25 Jahren feiern. 2001 war sie als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in "Almost Famous - Fast berühmt" nominiert. Die Oscarverleihung findet dieses Jahr am 15. März 2026 im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Auch dann werden Kate Hudson und Gwyneth Paltrow sicherlich mit atemberaubenden Roben auftreten.