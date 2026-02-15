Beim Santa Barbara Film Festival: Gwyneth Paltrow und Kate Hudson bezaubern in Rosa

Gwyneth Paltrow und Kate Hudson haben sich beim Santa Barbara Film Festival farblich abgestimmt: Die beiden Schauspielerinnen posierten in Rosa auf dem roten Teppich.
Kate Hudson (46) ist beim Santa Barbara International Film Festival 2026 mit dem "Arlington Artist Award" geehrt worden. Zur Seite stand der Schauspielerin dabei ihre langjährige Freundin und Kollegin Gwyneth Paltrow (53). Die Hollywoodstars posierten gemeinsam auf dem roten Teppich und setzten dabei auf den gleichen Farbton, aber sehr unterschiedliche Outfits.