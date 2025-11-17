Andrew Mountbatten-Windsor, ehemals als Prinz Andrew bekannt, wurde erstmals seit seiner Degradierung durch König Charles fotografiert. Auf dem Gelände von Windsor Castle unternahm er einen Ausritt.
Der früher als Prinz Andrew bekannte Andrew Mountbatten-Windsor (65) ist seit dem Entzug seiner royalen Titel erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesichtet worden. Aufnahmen vom Montagmorgen, die der britischen Zeitung "Daily Mail" vorliegen, zeigen ihn beim Ausritt auf dem Gelände von Windsor Castle. Begleitet wurde er von einer Reiterin.