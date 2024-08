Beim Parteitag der Demokraten: Kamala Harris will sich nicht zu sehr auf Hollywoodstars verlassen

1 Kamala Harris will die erste US-Präsidentin werden. Foto: Shawn Thew / Pool via CNP/AdMedia/ImageCollect

Kann man auch zu viel Unterstützung weltberühmter Stars haben? Diese Sorgen sollen angeblich die Demokraten rund um Kamala Harris und Tim Walz hegen.











Link kopiert



Der tatkräftigen Unterstützung namhafter Stars aus der Traumfabrik Hollywoods kann sich das Gespann der Demokraten im Rennen um das Weiße Haus, Kamala Harris (59) und Tim Walz (60), gewiss sein. In der Tat herrscht laut der US-Klatschseite "TMZ" innerhalb der Partei inzwischen sogar die Sorge, dass es zu viel des Guten sein könnte. So hege man die Befürchtung, dass die anstehende Democratic National Convention (DNC), also der Parteitag der Demokraten, der sich vom 19. bis zum 22. August erstreckt, zu Promi-lastig werden könnte.