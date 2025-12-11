Beim Nobelpreis in Stockholm: Victoria von Schweden überrascht mit gewagter Vintage-Robe

Modischer Regelbruch mit Herz: Kronprinzessin Victoria überraschte bei der Nobelpreisverleihung mit einem Kleid, das eigentlich die strenge royale Etikette bricht. Jedoch ehrte sie mit der besonderen Vintage-Robe ihre Mutter.
Bei der feierlichen Verleihung der Nobelpreise am Mittwochabend in Stockholm stand neben den Preisträgern aus Wissenschaft und Literatur vor allem die schwedische Thronfolgerin im Fokus. Kronprinzessin Victoria (48) nutzte den prestigeträchtigen Anlass im Stockholmer Konzerthaus für eine modische Hommage, die zugleich mit strengen royalen Konventionen brach.