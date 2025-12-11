Beim Nobelpreis in Stockholm: Victoria von Schweden überrascht mit gewagter Vintage-Robe

Modischer Regelbruch mit Herz: Kronprinzessin Victoria überraschte bei der Nobelpreisverleihung mit einem Kleid, das eigentlich die strenge royale Etikette bricht. Jedoch ehrte sie mit der besonderen Vintage-Robe ihre Mutter.

Bei der feierlichen Verleihung der Nobelpreise am Mittwochabend in Stockholm stand neben den Preisträgern aus Wissenschaft und Literatur vor allem die schwedische Thronfolgerin im Fokus. Kronprinzessin Victoria (48) nutzte den prestigeträchtigen Anlass im Stockholmer Konzerthaus für eine modische Hommage, die zugleich mit strengen royalen Konventionen brach.

Sie ehrt Königin Silvia mit Robe aus seltenem Material Während die royale Kleiderordnung traditionell dezente Schnitte und bedeckte Schultern vorsieht, erschien die Kronprinzessin in einer auffälligen, asymmetrischen Robe, die den Blick auf ihre Schulterpartie freigab. Das Tragen der Schärpe des Seraphinenordens auf der bloßen Haut galt lange als Verstoß gegen das Protokoll, wird jedoch in den europäischen Königshäusern zunehmend liberaler gehandhabt.

Die Wahl des Kleides war dabei kein Zufall, sondern eine direkte Referenz an ihre Mutter: Die Robe stammt aus dem Bestand von Königin Silvia (81). Laut "Vogue Scandinavia" trug Silvia das Design des Modeschöpfers Jacques Zehnder bereits vor 31 Jahren - beim Nobel-Bankett im Jahr 1994. Ursprünglich war die Robe so konzipiert, dass eine Kaskade aus schwarzen Blumen an der Seite befestigt werden konnte - ein Detail, das Victoria wegließ.

Ein wesentlicher Grund für den tadellosen Zustand des über drei Jahrzehnte alten Kleidungsstücks ist das verwendete Material. Die Robe ist aus Zibeline gefertigt, einem schweren, failleähnlichen Gewebe, dem feines Tierhaar beigemischt ist. Die Herstellung dieses Stoffes ist extrem aufwendig, da er dicht gewebt, aufgeraut und gepresst werden muss. Aufgrund der hohen Kosten und ethischer Debatten wird Zibeline in der modernen Haute Couture kaum noch verwendet, gilt aber als besonders langlebig und formstabil.

Wichtiger Termin im royalen Kalender

Die Verleihung fand traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel, statt. König Carl XVI. Gustaf (79) überreichte die Auszeichnungen in den Kategorien Physik, Chemie, Physiologie und Medizin sowie Literatur. Die gesamte schwedische Königsfamilie wohnte dem Festakt bei, der als einer der wichtigsten Termine im Kalender des Hofes gilt.

Zeitgleich zu den Feierlichkeiten in Schweden richtete sich der Blick auch nach Norwegen. Testamentarisch verfügt, wird der Friedensnobelpreis als einzige Auszeichnung nicht in Stockholm, sondern in Oslo verliehen. Im dortigen Rathaus nahm die norwegische Königsfamilie an der Zeremonie teil. König Harald V. und Königin Sonja sowie das Kronprinzenpaar Haakon und Mette-Marit mit Prinzessin Ingrid Alexandra würdigten die diesjährige Preisträgerin Maria Corina Machado, die der Veranstaltung aus Sicherheitsgründen fernblieb.