Beim Mon Chéri Barbara Tag: Hollywoodstar Marcia Cross verrät ihre süßeste Weihnachtstradition

Internationaler Besuch und deutsche Traditionen zum Beginn der Weihnachtszeit: Hollywoodstar Marcia Cross, Model Ann-Kathrin Götze und viele weitere Gäste plauderten beim Barbara Tag in München aus dem Nähkästchen und verrieten, wie unterschiedlich ihre Familien das Fest zelebrieren.

Der Barbara Tag gehört seit Jahren zu den festlichsten Terminen der Vorweihnachtszeit - und auch in diesem Jahr hat Mon Chéri am 4. Dezember wieder mit internationalem Staraufgebot gefeiert. Zwischen Kirschzweigen, Schokolade und barocker Kulisse stand in der Münchner Residenz vor allem die Nächstenliebe im Mittelpunkt. "Desperate Housewives"-Star Marcia Cross (63) überreichte gemeinsam mit Region Board Member Andreas Lehmann, der Geschäftsführer Matteo Bertolucci von Ferrero Deutschland vertrat, einen Spendencheck von 60.000 Euro an Ann-Kathrin Götze (35), Botschafterin der Patrizia Foundation.

Die Hollywoodschauspielerin nutzte ihren München-Besuch nicht nur für den festlichen Abend: Sie bummelte auch über den Weihnachtsmarkt. Auf der Bühne verriet Cross anschließend ihre eigenen Familientraditionen: Bei ihr zu Hause trägt die ganze Familie an Heiligabend Weihnachtspyjamas, die Geschenkstrümpfe werden vorbereitet, und sobald die Kinder schlafen, werden angeknabberte Karotten ausgelegt - "als Beweis, dass Santa und die Rentiere da waren", sagt sie lachend. Der Weihnachtsmorgen selbst beginnt bei ihr stets mit einem üppigen Frühstück: "Ich kann selbst nicht kochen, aber ich dekoriere alles", gibt sie zu.

Auch Ann-Kathrin Götze liebt die festliche Zeit - nicht nur, weil sie am 6. Dezember Geburtstag feiert. Sie verbringe den Advent ganz klassisch: "Plätzchen backen, Weihnachtsmärkte besuchen, Weihnachtsfilme schauen, da wird mir ganz warm ums Herz", verrät das Model. Ein besonderer Favorit auf der Watchlist ist dabei die Rom-Com "Liebe braucht keine Ferien". Und auch kulinarisch darf es bei ihr und ihrem Ehemann Mario Götze (33) deftig zugehen: "Klassisches deutsches Essen liebe ich einfach", verrät sie weiter.

Diese Traditionen dürfen bei den Promis nicht fehlen

Auch die anderen prominenten Gäste pflegen liebevolle Rituale. Stephanie Stumph (41) wird zu Weihnachten ganz nostalgisch und verbindet das Fest eng mit ihrer Heimatstadt Dresden. "Wenn wir dort feiern, fahren wir immer mit dem Auto in den Geburtsecken meiner Eltern herum und schauen die Schwibbögen und die beleuchteten Fenster an", erzählt die Schauspielerin, die dieses Jahr zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Dabei gibt es ein festes Familienspiel: "Wir zählen die Weihnachtsmänner und trinken Glühwein" - eine Tradition, die sie auch an ihre Söhne weitergeben will.

Bei Model Eva Padberg (45) haben sich die Traditionen mit der Zeit ein wenig verändert. "Ich habe es immer geliebt, am 24. Dezember den Weihnachtsbaum mit meinem Vater zu schmücken, wir haben den nämlich immer erst dann aufgestellt", erinnert sie sich. Als Erwachsene und Mutter handhabt sie das Zeitmanagement heute pragmatischer: "Jetzt stellen wir den Weihnachtsbaum schon ein bis zwei Wochen früher auf - also nächste Woche!" Ganz bodenständig bleibt es kulinarisch bei Franziska Knuppe (50): Wenn der Baum steht, kommt an Heiligabend der Klassiker schlechthin auf den Tisch: "Kartoffelsalat und Wiener Würstchen - das gibt es bei uns immer."

Dieser Wunsch vereint die Stars

So unterschiedlich die Bräuche der Promis auch sein mögen, an diesem Abend in München vereint sie eine Tradition: die Kirschzweige. Der Barbara-Tag-Brauch besagt: Wer am 4. Dezember Kirschzweige schneidet und sie ins Wasser stellt, darf auf Glück hoffen, wenn diese pünktlich zum Weihnachtsfest erblühen. Die Blüten mitten im kalten Winter stehen symbolisch für neues Leben.

Dieses Glück für das kommende Jahr definieren die anwesenden Stars fast einstimmig, weitab von materiellem Luxus. Ob die geschenkten Zweige nun blühen oder nicht, der größte Herzenswunsch ist bei allen gleich: Gesundheit. "Die Menschen um einen herum werden nicht jünger, Gesundheit ist das Wichtigste", fasst Stumph zusammen. Auch Götze hofft auf "Gesundheit für die Menschen, die ich liebe, und natürlich auch alle anderen." Padberg ergänzt diesen Wunsch um den wertvollen Aspekt der gemeinsamen Zeit: Sie hofft, dass ihre Liebsten lange gesund und glücklich sind "und wir viel schöne Zeit miteinander verbringen können".

Weitere Gäste der Gala waren Model Nadja Auermann mit Tochter Cosima, Schauspielerin Mischa Barton, Magdalena Brzeska mit Tochter Noemi, Moderator Jochen Schropp, Esther Schweins, Yvonne Catterfeld, Gundis Zámbó, Lottie Moss und viele mehr. Moderatorin Frauke Ludowig führte durch den festlichen Abend.