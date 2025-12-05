Beim Mon Chéri Barbara Tag: Hollywoodstar Marcia Cross verrät ihre süßeste Weihnachtstradition

Internationaler Besuch und deutsche Traditionen zum Beginn der Weihnachtszeit: Hollywoodstar Marcia Cross, Model Ann-Kathrin Götze und viele weitere Gäste plauderten beim Barbara Tag in München aus dem Nähkästchen und verrieten, wie unterschiedlich ihre Familien das Fest zelebrieren.
Der Barbara Tag gehört seit Jahren zu den festlichsten Terminen der Vorweihnachtszeit - und auch in diesem Jahr hat Mon Chéri am 4. Dezember wieder mit internationalem Staraufgebot gefeiert. Zwischen Kirschzweigen, Schokolade und barocker Kulisse stand in der Münchner Residenz vor allem die Nächstenliebe im Mittelpunkt. "Desperate Housewives"-Star Marcia Cross (63) überreichte gemeinsam mit Region Board Member Andreas Lehmann, der Geschäftsführer Matteo Bertolucci von Ferrero Deutschland vertrat, einen Spendencheck von 60.000 Euro an Ann-Kathrin Götze (35), Botschafterin der Patrizia Foundation.