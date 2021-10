16 Ein ebenso brisantes wie hochklassiges Duell: Andreas Hinkel (links) gegen Cristiano Ronaldo. Foto: Pressefoto Baumann

Stuttgart - Was für eine Vita! Andreas Hinkel (39) gehörte zu den Jungen Wilden, die Anfang der 2000er beim VfB Stuttgart für Furore sorgten. Später wurde er beim FC Sevilla und bei Celtic Glasgow dank seiner sieben Titel zu einem der erfolgreichsten deutschen Fußballer im Ausland. Entsprechend zahlreich und emotional sind die Erinnerungen an seine Karriere. Und doch gibt es ein Spiel, das ihm ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist – der 2:1-Sieg in der Champions League gegen Manchester United am 1. Oktober 2003. Denn damals stellte er einen ganz besonderen Gegenspieler ins Abseits.

Cristiano Ronaldo war seinerzeit 18 Jahre alt, er gab sein Debüt in der Königsklasse für Manchester United. Und ist trotzdem schon ein Star gewesen. Er hatte 19 Millionen Euro Ablöse gekostet, sein Potenzial war allen bekannt. Natürlich auch Andreas Hinkel, dem Rechtsverteidiger des VfB, der damals zusammen mit Fernando Meira, Marcelo Bordon und Philipp Lahm in der Viererkette stand – und gegen Cristiano Ronaldo ein überragendes Spiel machte. Der Portugiese holte zwar einen Elfmeter heraus, war ansonsten aber weitgehend abgemeldet. „Es ist ein unglaublicher Abend gewesen, auf den ich bis heute immer wieder angesprochen werde“, sagt Andreas Hinkel und fügt mit einem Lachen hinzu: „Ich kann noch meinen Enkeln erzählen, dass ich gegen einen der besten Fußballer aller Zeiten gespielt habe – und er nicht besser war als ich. Sie müssen ja nicht wissen, dass er erst am Anfang seiner Karriere stand...“

Respekt vor der Lebensleistung von Ronaldo

18 Jahre später gehört Cristiano Ronaldo (36) immer noch zu den weltbesten Fußballern, was Andreas Hinkel den allergrößten Respekt abnötigt. „Er hat eine fantastische Karriere hingelegt“, sagt der frühere VfB-Profi über seinen einstigen Gegenspieler, „es ist unglaublich, wie er auch nach seiner Rückkehr bei Manchester United einfach immer weiter trifft.“

Doch Hinkel beobachtet nicht nur den Portugiesen. Sondern natürlich auch das Geschehen bei seinem Ex-Club. Der VfB tut sich zwar derzeit in der zweiten Saison etwas schwerer als im Aufstiegsjahr, dennoch bescheinigt Hinkel den vielen jungen Talenten eine gute Perspektive – auch wenn ein Unterschied zu seiner aktiven Zeit für ihn unverkennbar ist: „Spieler wie Kevin Kuranyi, Timo Wenzel oder ich kamen aus der Region und der eigenen Jugend. Das war schon etwas Besonderes und sicher einer der Hauptgründe, warum sich die Fans damals sehr stark mit unserer Mannschaft identifizieren konnten.“ Und dieser Triumph am 1. Oktober 2003 in der Königsklasse für immer unvergessen bleiben wird.

