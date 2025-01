Beim Krankenhausbesuch: Dieses besondere Outfit wählte Prinzessin Kate für ihren Solo-Auftritt

1 Elegant von Kopf bis Fuß: Im Royal Marsden Hospital war Prinzessin Kate am Dienstag der Hingucker. Foto: imago images/Spotlight Royal/James Whatling

Ein karierter Wollmantel und darunter ein rotes Ensemble aus Rollpulli und langem Rock: Als Prinzessin Kate das Krankenhaus, in dem sie wegen ihrer Krebserkrankung behandelt wurde, besuchte, glänzte sie einmal mehr in einem schicken Outfit. Dies war allerdings keineswegs neu.











Prinzessin Kate (43) hat am Dienstag, 14. Januar, das Royal Marsden Hospital in London besucht - das Krankenhaus, in dem sie selbst behandelt worden war. Ein emotionaler Termin also für die Frau von Thronfolger Prinz William (42), was sich auch in ihrem Outfit widerspiegelte.