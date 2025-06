Während Irland-Tournee Brutaler Einbruch bei Rapper Macklemore

Macklemores Anwesen in Seattle ist von Einbrechern heimgesucht worden. Während der Rapper in Irland auftrat, sprühten die Täter seinem Kindermädchen Pfefferspray in die Augen, raubten Schmuck im Wert von Tausenden Dollar.